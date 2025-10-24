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"احتجاز طلاب ومعلمة الأساملة" يتفاعل بردّ "تعليم جازان": لجنة الصيانة تتابع

قالت لـ"سبق" على لسان متحدثها: الإدارة خصصت برنامجًا لخدمة القادة والبلاغات

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن إدارة المشاريع والصيانة تقوم بتقديم تقارير مفصلة عن المباني المدرسية؛ من خلال الزيارات الميدانية، وتقدم توصياتها في هذا الشأن؛ حيث زارت اللجنة مدرسة الأساملة لمتابعة أعمالها؛ وذلك في ردها على ما نشرته "سبق" حول حادثة احتجاز الطلاب والمعلمة داخل أحد الفصول الدراسية الأسبوع الماضي.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان: "شاهد.. حراس مدرسة بنات أساملة جازان يفكون احتجاز طلاب ومعلمة"، وخبركم الثاني أيضًا تحت عنوان: "بعد حادثة الاحتجاز بمدرسة أساملة جازان.. مسؤولون يقفون ويتفقدون"، وفي الوقت الذي نشكركم فيه على اهتمامكم وحرصكم كشركاء نجاح في دعم العمل التعليمي؛ فإننا نودّ إيضاح أنه يتم تهيئة وصيانة المباني الحكومية وفقًا لتقارير اللجان الهندسية والفنية، ومنها مدرسة الأساملة.

وتابع: "خصص تعليم جازان برنامجًا تقنيًّا لخدمة قائدي وقائدات المدارس، وتقديم بلاغات أعطال وصيانة المباني التعليمية إلكترونيًّا؛ حيث يستقبل البرنامج جميع الملاحظات الخاصة بالمباني المدرسية، ويتم العمل على معالجتها من قِبَل الأقسام المعنية".

وأضاف: "تقوم إدارة المشاريع والصيانة بتقديم تقارير مفصلة عن المباني المدرسية؛ من خلال الزيارات الميدانية، وتقدم توصياتها في هذا الشأن حيث زارت اللجنة مدرسة الأساملة لمتابعة أعمالها".

واختتم رده مُبَيّنًا أن هناك لجنة خاصة للطوارئ للتعامل مع جميع الحالات الطارئة في المدارس؛ لاتخاذ القرارات المناسبة في حينه بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات.

تعليم جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"احتجاز طلاب ومعلمة الأساملة" يتفاعل بردّ "تعليم جازان": لجنة الصيانة تتابع
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن إدارة المشاريع والصيانة تقوم بتقديم تقارير مفصلة عن المباني المدرسية؛ من خلال الزيارات الميدانية، وتقدم توصياتها في هذا الشأن؛ حيث زارت اللجنة مدرسة الأساملة لمتابعة أعمالها؛ وذلك في ردها على ما نشرته "سبق" حول حادثة احتجاز الطلاب والمعلمة داخل أحد الفصول الدراسية الأسبوع الماضي.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان: "شاهد.. حراس مدرسة بنات أساملة جازان يفكون احتجاز طلاب ومعلمة"، وخبركم الثاني أيضًا تحت عنوان: "بعد حادثة الاحتجاز بمدرسة أساملة جازان.. مسؤولون يقفون ويتفقدون"، وفي الوقت الذي نشكركم فيه على اهتمامكم وحرصكم كشركاء نجاح في دعم العمل التعليمي؛ فإننا نودّ إيضاح أنه يتم تهيئة وصيانة المباني الحكومية وفقًا لتقارير اللجان الهندسية والفنية، ومنها مدرسة الأساملة.

وتابع: "خصص تعليم جازان برنامجًا تقنيًّا لخدمة قائدي وقائدات المدارس، وتقديم بلاغات أعطال وصيانة المباني التعليمية إلكترونيًّا؛ حيث يستقبل البرنامج جميع الملاحظات الخاصة بالمباني المدرسية، ويتم العمل على معالجتها من قِبَل الأقسام المعنية".

وأضاف: "تقوم إدارة المشاريع والصيانة بتقديم تقارير مفصلة عن المباني المدرسية؛ من خلال الزيارات الميدانية، وتقدم توصياتها في هذا الشأن حيث زارت اللجنة مدرسة الأساملة لمتابعة أعمالها".

واختتم رده مُبَيّنًا أن هناك لجنة خاصة للطوارئ للتعامل مع جميع الحالات الطارئة في المدارس؛ لاتخاذ القرارات المناسبة في حينه بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:53 AM

"احتجاز طلاب ومعلمة الأساملة" يتفاعل بردّ "تعليم جازان": لجنة الصيانة تتابع

قالت لـ"سبق" على لسان متحدثها: الإدارة خصصت برنامجًا لخدمة القادة والبلاغات

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محمد المواسي - جازان
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أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن إدارة المشاريع والصيانة تقوم بتقديم تقارير مفصلة عن المباني المدرسية؛ من خلال الزيارات الميدانية، وتقدم توصياتها في هذا الشأن؛ حيث زارت اللجنة مدرسة الأساملة لمتابعة أعمالها؛ وذلك في ردها على ما نشرته "سبق" حول حادثة احتجاز الطلاب والمعلمة داخل أحد الفصول الدراسية الأسبوع الماضي.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان: "شاهد.. حراس مدرسة بنات أساملة جازان يفكون احتجاز طلاب ومعلمة"، وخبركم الثاني أيضًا تحت عنوان: "بعد حادثة الاحتجاز بمدرسة أساملة جازان.. مسؤولون يقفون ويتفقدون"، وفي الوقت الذي نشكركم فيه على اهتمامكم وحرصكم كشركاء نجاح في دعم العمل التعليمي؛ فإننا نودّ إيضاح أنه يتم تهيئة وصيانة المباني الحكومية وفقًا لتقارير اللجان الهندسية والفنية، ومنها مدرسة الأساملة.

وتابع: "خصص تعليم جازان برنامجًا تقنيًّا لخدمة قائدي وقائدات المدارس، وتقديم بلاغات أعطال وصيانة المباني التعليمية إلكترونيًّا؛ حيث يستقبل البرنامج جميع الملاحظات الخاصة بالمباني المدرسية، ويتم العمل على معالجتها من قِبَل الأقسام المعنية".

وأضاف: "تقوم إدارة المشاريع والصيانة بتقديم تقارير مفصلة عن المباني المدرسية؛ من خلال الزيارات الميدانية، وتقدم توصياتها في هذا الشأن حيث زارت اللجنة مدرسة الأساملة لمتابعة أعمالها".

واختتم رده مُبَيّنًا أن هناك لجنة خاصة للطوارئ للتعامل مع جميع الحالات الطارئة في المدارس؛ لاتخاذ القرارات المناسبة في حينه بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات.

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