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إمارة عسير: حريق متنزه الجرة لا يشكِّل خطرًا.. والمكافحة مستمرة

لم تُسجِّل أي إصابة

أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوَّارها أن جهود الدفاع المدني أثمرت السيطرة على الحريق الذي اندلع في متنزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكِّل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة من جراء ذلك.

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قِبل فِرق الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

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إمارة عسير: حريق متنزه الجرة لا يشكِّل خطرًا.. والمكافحة مستمرة
سبق

أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوَّارها أن جهود الدفاع المدني أثمرت السيطرة على الحريق الذي اندلع في متنزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكِّل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة من جراء ذلك.

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قِبل فِرق الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:46 PM

إمارة عسير: حريق متنزه الجرة لا يشكِّل خطرًا.. والمكافحة مستمرة

لم تُسجِّل أي إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوَّارها أن جهود الدفاع المدني أثمرت السيطرة على الحريق الذي اندلع في متنزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكِّل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة من جراء ذلك.

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قِبل فِرق الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

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