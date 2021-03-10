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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

بشكل مؤقت.. إغلاق 9 مساجد بعد ثبوت 12 إصابة كورونا

"الشؤون الإسلامية": مجموع ما تم إغلاقه 252 مسجداً تم فتح 237 منها

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق تسعة مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 31 يوماً 252 مسجداً تم فتح 237 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن المساجد المغلقة هي أربعة في منطقة الرياض تم رصد أربع حالات بها، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد بمنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد ستة منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالإخوة المصلين ومنسوبي المساجد ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة الجميع، كما أكدت في حال ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من السلامة من الوباء راجية للجميع الصحة والعافية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بشكل مؤقت.. إغلاق 9 مساجد بعد ثبوت 12 إصابة كورونا
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق تسعة مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 31 يوماً 252 مسجداً تم فتح 237 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن المساجد المغلقة هي أربعة في منطقة الرياض تم رصد أربع حالات بها، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد بمنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد ستة منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالإخوة المصلين ومنسوبي المساجد ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة الجميع، كما أكدت في حال ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من السلامة من الوباء راجية للجميع الصحة والعافية.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
02:54 PM

بشكل مؤقت.. إغلاق 9 مساجد بعد ثبوت 12 إصابة كورونا

"الشؤون الإسلامية": مجموع ما تم إغلاقه 252 مسجداً تم فتح 237 منها

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عبدالله العنزي - الرياض
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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق تسعة مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 31 يوماً 252 مسجداً تم فتح 237 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن المساجد المغلقة هي أربعة في منطقة الرياض تم رصد أربع حالات بها، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد بمنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد ستة منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالإخوة المصلين ومنسوبي المساجد ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة الجميع، كما أكدت في حال ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من السلامة من الوباء راجية للجميع الصحة والعافية.

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