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"مطار عدن" يتسلم مولدَيْن كهربائيَّيْن من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

"الزعوي": هذا الدعم سيُسهم في الارتقاء بنشاط المطار على الأصعدة كافة

ثمَّن عامر الزعوي، الوكيل المساعد لوزارة النقل اليمنية، تدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الرامية إلى دعم جميع الخدمات التنموية والخدمية والحيوية، ولاسيما في قطاع النقل.

جاء ذلك خلال تسلُّم إدارة مطار عدن الدولي مولدَيْن كهربائيَّيْن بطاقة توليدية 650 كيلوفولت، بدعم من البرنامج.

وقال الوكيل الزعوي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الدعم في مجال الطاقة يمثل إضافة نوعية، ستسهم في الارتقاء بمستوى نشاط مطار عدن على الأصعدة كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين طاقة كهربائية احتياطية.

البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطار عدن" يتسلم مولدَيْن كهربائيَّيْن من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
سبق

ثمَّن عامر الزعوي، الوكيل المساعد لوزارة النقل اليمنية، تدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الرامية إلى دعم جميع الخدمات التنموية والخدمية والحيوية، ولاسيما في قطاع النقل.

جاء ذلك خلال تسلُّم إدارة مطار عدن الدولي مولدَيْن كهربائيَّيْن بطاقة توليدية 650 كيلوفولت، بدعم من البرنامج.

وقال الوكيل الزعوي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الدعم في مجال الطاقة يمثل إضافة نوعية، ستسهم في الارتقاء بمستوى نشاط مطار عدن على الأصعدة كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين طاقة كهربائية احتياطية.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
01:23 AM

"مطار عدن" يتسلم مولدَيْن كهربائيَّيْن من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

"الزعوي": هذا الدعم سيُسهم في الارتقاء بنشاط المطار على الأصعدة كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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ثمَّن عامر الزعوي، الوكيل المساعد لوزارة النقل اليمنية، تدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الرامية إلى دعم جميع الخدمات التنموية والخدمية والحيوية، ولاسيما في قطاع النقل.

جاء ذلك خلال تسلُّم إدارة مطار عدن الدولي مولدَيْن كهربائيَّيْن بطاقة توليدية 650 كيلوفولت، بدعم من البرنامج.

وقال الوكيل الزعوي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الدعم في مجال الطاقة يمثل إضافة نوعية، ستسهم في الارتقاء بمستوى نشاط مطار عدن على الأصعدة كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين طاقة كهربائية احتياطية.

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