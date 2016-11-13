بقرار وزير الصحة.. استمرار "المؤنس" مديرًا لـ"صحة الطائف"
خلال الشهرين القادمين لمصلحة العمل
قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، استمرار الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، مديرًا لـ"صحة الطائف" خلال الشهرين القادمين لمصلحة العمل.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، عبر حسابه على "تويتر".
وكان "المؤنس" قد تقدم الأسبوع الماضي بطلب الإعفاء نظرًا لظروفه.
وزير الصحة
توفيق الربيعة
صحة الطائف
بقرار وزير الصحة.. استمرار "المؤنس" مديرًا لـ"صحة الطائف"
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-11-13
قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، استمرار الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، مديرًا لـ"صحة الطائف" خلال الشهرين القادمين لمصلحة العمل.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، عبر حسابه على "تويتر".
وكان "المؤنس" قد تقدم الأسبوع الماضي بطلب الإعفاء نظرًا لظروفه.
13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
10:02 AM
بقرار وزير الصحة.. استمرار "المؤنس" مديرًا لـ"صحة الطائف"
خلال الشهرين القادمين لمصلحة العمل
قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، استمرار الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، مديرًا لـ"صحة الطائف" خلال الشهرين القادمين لمصلحة العمل.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، عبر حسابه على "تويتر".
وكان "المؤنس" قد تقدم الأسبوع الماضي بطلب الإعفاء نظرًا لظروفه.