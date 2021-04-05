"الأرصاد" تبشر: سحب ممطرة على "الشمالية وحائل والجوف" وتمتد للرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على "الحدود الشمالية، حائل والجوف"، الأربعاء.
وقال المركز: الحالة سيمتد تأثيرها على شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من الخميس إلى السبت.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على "الحدود الشمالية، حائل والجوف"، الأربعاء.
وقال المركز: الحالة سيمتد تأثيرها على شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من الخميس إلى السبت.المركز الوطني للأرصاد السحب الرعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على "الحدود الشمالية، حائل والجوف"، الأربعاء.
وقال المركز: الحالة سيمتد تأثيرها على شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من الخميس إلى السبت.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على "الحدود الشمالية، حائل والجوف"، الأربعاء.
وقال المركز: الحالة سيمتد تأثيرها على شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من الخميس إلى السبت.