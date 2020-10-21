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أبرد المدن السعودية.. المسند: هذه المدينة أزاحت أبها والخميس وتصدّرت فجراً

قال عن أجواء اليوم: شمس ساطعة وسماء صافية وأجواء ساكنة.. الوضع مستقر

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: شمس ساطعة، وسماء صافية، وأجواء ساكنة، ومتوقع أن تستمر الأوضاع الجوية لبضعة أيام، لدواعي تمركز مرتفع جوي فوق أجواء شمالي #السعودية.. هذا، والله أعلم.

وحول درجات الحرارة قال: بعد مضي بضعة أشهر من تصدُّر مدينتَي #أبها و #خميس_مشيط صدارة قائمة أبرد المدن #السعودية في درجة الحرارة الصغرى (الفجر)، اليوم فقط تتصدّر مدينة #حائل القائمة، فاتحة المجال للمناطق الشمالية وشمال الوسطى للتصدُّر في درجة الحرارة الصغرى حتى شهر #أبريل تقريباً.. هذا، والله أعلم.

وفي تغريدة أخرى، قال عنها المسند إنها تستحق التأمل: تغرب الشمس اليوم 21 أكتوبر، ولن تشرق إلا في 19 فبراير بعد 122 يوماً، وذلك في أرخبيل Franz Josef Land أقصى شمال روسيا (80 درجة شمالاً).

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أبرد المدن السعودية.. المسند: هذه المدينة أزاحت أبها والخميس وتصدّرت فجراً
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: شمس ساطعة، وسماء صافية، وأجواء ساكنة، ومتوقع أن تستمر الأوضاع الجوية لبضعة أيام، لدواعي تمركز مرتفع جوي فوق أجواء شمالي #السعودية.. هذا، والله أعلم.

وحول درجات الحرارة قال: بعد مضي بضعة أشهر من تصدُّر مدينتَي #أبها و #خميس_مشيط صدارة قائمة أبرد المدن #السعودية في درجة الحرارة الصغرى (الفجر)، اليوم فقط تتصدّر مدينة #حائل القائمة، فاتحة المجال للمناطق الشمالية وشمال الوسطى للتصدُّر في درجة الحرارة الصغرى حتى شهر #أبريل تقريباً.. هذا، والله أعلم.

وفي تغريدة أخرى، قال عنها المسند إنها تستحق التأمل: تغرب الشمس اليوم 21 أكتوبر، ولن تشرق إلا في 19 فبراير بعد 122 يوماً، وذلك في أرخبيل Franz Josef Land أقصى شمال روسيا (80 درجة شمالاً).

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:17 AM

أبرد المدن السعودية.. المسند: هذه المدينة أزاحت أبها والخميس وتصدّرت فجراً

قال عن أجواء اليوم: شمس ساطعة وسماء صافية وأجواء ساكنة.. الوضع مستقر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: شمس ساطعة، وسماء صافية، وأجواء ساكنة، ومتوقع أن تستمر الأوضاع الجوية لبضعة أيام، لدواعي تمركز مرتفع جوي فوق أجواء شمالي #السعودية.. هذا، والله أعلم.

وحول درجات الحرارة قال: بعد مضي بضعة أشهر من تصدُّر مدينتَي #أبها و #خميس_مشيط صدارة قائمة أبرد المدن #السعودية في درجة الحرارة الصغرى (الفجر)، اليوم فقط تتصدّر مدينة #حائل القائمة، فاتحة المجال للمناطق الشمالية وشمال الوسطى للتصدُّر في درجة الحرارة الصغرى حتى شهر #أبريل تقريباً.. هذا، والله أعلم.

وفي تغريدة أخرى، قال عنها المسند إنها تستحق التأمل: تغرب الشمس اليوم 21 أكتوبر، ولن تشرق إلا في 19 فبراير بعد 122 يوماً، وذلك في أرخبيل Franz Josef Land أقصى شمال روسيا (80 درجة شمالاً).

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