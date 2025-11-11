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"العمري" يحصل على البورد السعودي في جراحة الوجه والفكين

حصل الدكتور فؤاد العمري على شهادة الاختصاص في برنامج البورد السعودي في جراحة الوجه والفكين ونال الزمالة الجراحية السعودية.

ويُعد الدكتور العمري من الكفاءات الوطنية الشابة التي حققت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي.

وتلقى "العمري" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية؛ راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

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"العمري" يحصل على البورد السعودي في جراحة الوجه والفكين
سبق

حصل الدكتور فؤاد العمري على شهادة الاختصاص في برنامج البورد السعودي في جراحة الوجه والفكين ونال الزمالة الجراحية السعودية.

ويُعد الدكتور العمري من الكفاءات الوطنية الشابة التي حققت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي.

وتلقى "العمري" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية؛ راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
09:48 AM

"العمري" يحصل على البورد السعودي في جراحة الوجه والفكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الدكتور فؤاد العمري على شهادة الاختصاص في برنامج البورد السعودي في جراحة الوجه والفكين ونال الزمالة الجراحية السعودية.

ويُعد الدكتور العمري من الكفاءات الوطنية الشابة التي حققت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي.

وتلقى "العمري" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية؛ راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

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