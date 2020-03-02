أسعار النفط ترتفع بنسبة 3.91%

برنت بلغ 51.61 دولارًا أمريكيًّا

صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت)، اليوم، بمقدار 1.94 بنسًا أو بنسبة 3.91% إلى 51.61 دولارًا أمريكيًّا.

وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 1.62 بنسًا أو بنسبة 3.62% إلى 46.38 دولارًا أمريكيًّا.