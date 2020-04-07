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قطر: تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

تعافي 19 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أوضحت الوزارة، تعافي 19 شخصاً، وتسجيل حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد

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قطر: تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أوضحت الوزارة، تعافي 19 شخصاً، وتسجيل حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:32 PM

قطر: تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

تعافي 19 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أوضحت الوزارة، تعافي 19 شخصاً، وتسجيل حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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