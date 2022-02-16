النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدخل عاجل ينهي معاناة مريضة من انسداد في الأمعاء بالمدينة المنوّرة

جراحة أجراها فريق مختص بمستشفى أُُحد .. حصوة مرارية انتقلت للأمعاء

أسهم فريق طبي بمستشفى أُحد بالمدينة المنوّرة، في إنهاء معاناة مريضة تعاني انسداداً في الأمعاء الدقيقة، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص وعمل الأشعة اللازمة وجود حصوة مرارية انتقلت للأمعاء نتيجة وجود فتحة ناسور بين الجزء الثاني من الاثني عشر والمرارة، وتسبّبت في أعراض الانسداد.

وقرّر الفريق الطبي بعد ذلك إجراء تدخل جراحي عاجل عن طريق استكشاف البطن، حيث استخرجوا الحصوة المسبّبة للانسداد المعوي، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت بصحة جيدة -ولله الحمد-.

فريق طبي مستشفى أُحد بالمدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخل عاجل ينهي معاناة مريضة من انسداد في الأمعاء بالمدينة المنوّرة
سبق

أسهم فريق طبي بمستشفى أُحد بالمدينة المنوّرة، في إنهاء معاناة مريضة تعاني انسداداً في الأمعاء الدقيقة، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص وعمل الأشعة اللازمة وجود حصوة مرارية انتقلت للأمعاء نتيجة وجود فتحة ناسور بين الجزء الثاني من الاثني عشر والمرارة، وتسبّبت في أعراض الانسداد.

وقرّر الفريق الطبي بعد ذلك إجراء تدخل جراحي عاجل عن طريق استكشاف البطن، حيث استخرجوا الحصوة المسبّبة للانسداد المعوي، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت بصحة جيدة -ولله الحمد-.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:12 PM

تدخل عاجل ينهي معاناة مريضة من انسداد في الأمعاء بالمدينة المنوّرة

جراحة أجراها فريق مختص بمستشفى أُُحد .. حصوة مرارية انتقلت للأمعاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
484

أسهم فريق طبي بمستشفى أُحد بالمدينة المنوّرة، في إنهاء معاناة مريضة تعاني انسداداً في الأمعاء الدقيقة، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص وعمل الأشعة اللازمة وجود حصوة مرارية انتقلت للأمعاء نتيجة وجود فتحة ناسور بين الجزء الثاني من الاثني عشر والمرارة، وتسبّبت في أعراض الانسداد.

وقرّر الفريق الطبي بعد ذلك إجراء تدخل جراحي عاجل عن طريق استكشاف البطن، حيث استخرجوا الحصوة المسبّبة للانسداد المعوي، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت بصحة جيدة -ولله الحمد-.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,587
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,299
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,709

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة