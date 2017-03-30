"رؤية وإنجاز" رغم التحديات.. معرض فني لإبداعات طلاب مدارس جازان

يوثق للأدوار المتميزة للمدارس بالشراكة مع الأسر لدعم استمرار العملية التعليمية

دشن مساعد مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، مساء أمس معرض "رؤية وإنجاز"، الذي نظمته ابتدائية حصامة المحازرة للبنين بالشراكة مع ابتدائيتيْ عكاشة بن محصن للبنين وحصامة المحازرة للبنات، وبحضور مديري مكتبي التعليم بالمسارحة والحرث والعارضة.

وأعرب الدكتور عطيف عقب التدشين وجولته بالمعرض الذي حوى أكثر من 30 عملًا ولوحة من مشاركات الطلاب والطالبات، عن إعجابه بما احتواه من أركان هادفة وبما يقدمه من دعم وخدمات وإنجازات للمدرسة والعملية التعليمية؛ موضحًا أن تعليم جازان قدّم خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والبرامج التي استهدفت فئات المجتمع التعليمي وذللت الصعوبات والتحديات وركزت على الفاقد التعليمي ومعالجته؛ مشيدًا بالدور الذي يقدمه المعلمون والمعلمات وأولياء الأمور في الرحلة التعليمية، والشراكة المجتمعية بين المدارس ودورها الكبير في إنجاح مثل هذه المعارض.

من جانبه، أكد مدير مكتب المسارحة والحرث الدكتور علي عطيف على الدور الكبير الذي تُقدمه المدارس؛ دعمًا للعملية التعليمية سواء في الجانب التعليمي أو التقني؛ مضيفًا أن المجتمع التعليمي بكافة فئاته قد ساهم خلال هذا العام من التعليم عن بُعد في نجاح العملية التعليمية.

وشدد مدير مكتب التعليم بالعارضة أحمد جبرة، على أهمية مثل هذه المعارض في توثيق المنجزات التي تحققت خلال هذا العام وإبراز الأدوار المتميزة التي قدمتها المدارس بالشراكة مع الأسر لدعم استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وبيّن قائد ابتدائية حصامة المحازرة للبنين المنفذة للمعرض مهدي المحزري، أن المعرض احتوى على ركن يستعرض من خلاله جهود تعليم جازان ومكتب التعليم بالمسارحة والحرث والعارضة في التعليم عن بُعد، وركنًا لمنصة "مدرستي" استعرض من خلاله الرحلة التعليمية للطالب والمعلم، بالإضافة إلى دور ولي الأمر والخدمات المقدمة لهما، وأركانًا أخرى المبادرات المقدمة من المدارس المشاركة في المعرض، بالإضافة لأركان الفهم القرائي والرؤية والتراث والحلول والدعم والتي ساعدت في تحسين وتحصيل الطلاب دراسيًّا.