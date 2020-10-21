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رغم تزايد الإصابات.. روسيا لا تخطط لفرض أي إغلاق

"بيسكوف" أشار إلى أن النظام الصحي يتحمل الضغط

أعلن الكرملين اليوم (الأربعاء)، أن روسيا لا تخطط لفرض أي عمليات إغلاق أخرى لاحتواء جائحة "كوفيد -19"، رغم زيادة الإصابات وبعد أن سجلت عدداً قياسياً من الوفيات يومياً بلغ 317.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه لم تكن هناك قيود صارمة لاحتواء الفيروس، وأن احتياطات السلامة والنظافة والقيود التي تفرضها السلطات المحلية كانت أساسية.

واعتبر أن روسيا أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل للاستجابة للوباء، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى أن النظام الصحي جاهز لتحمل الضغط الناجم عن الوباء.

وسجلت روسيا 15700 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 24952 حالة وفاة قياسية بلغت 317 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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رغم تزايد الإصابات.. روسيا لا تخطط لفرض أي إغلاق
سبق

أعلن الكرملين اليوم (الأربعاء)، أن روسيا لا تخطط لفرض أي عمليات إغلاق أخرى لاحتواء جائحة "كوفيد -19"، رغم زيادة الإصابات وبعد أن سجلت عدداً قياسياً من الوفيات يومياً بلغ 317.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه لم تكن هناك قيود صارمة لاحتواء الفيروس، وأن احتياطات السلامة والنظافة والقيود التي تفرضها السلطات المحلية كانت أساسية.

واعتبر أن روسيا أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل للاستجابة للوباء، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى أن النظام الصحي جاهز لتحمل الضغط الناجم عن الوباء.

وسجلت روسيا 15700 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 24952 حالة وفاة قياسية بلغت 317 حالة وفاة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:52 PM

رغم تزايد الإصابات.. روسيا لا تخطط لفرض أي إغلاق

"بيسكوف" أشار إلى أن النظام الصحي يتحمل الضغط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الكرملين اليوم (الأربعاء)، أن روسيا لا تخطط لفرض أي عمليات إغلاق أخرى لاحتواء جائحة "كوفيد -19"، رغم زيادة الإصابات وبعد أن سجلت عدداً قياسياً من الوفيات يومياً بلغ 317.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه لم تكن هناك قيود صارمة لاحتواء الفيروس، وأن احتياطات السلامة والنظافة والقيود التي تفرضها السلطات المحلية كانت أساسية.

واعتبر أن روسيا أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل للاستجابة للوباء، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى أن النظام الصحي جاهز لتحمل الضغط الناجم عن الوباء.

وسجلت روسيا 15700 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 24952 حالة وفاة قياسية بلغت 317 حالة وفاة.

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