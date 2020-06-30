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أمير منطقة الباحة يطلع على استعدادات العين للفترة المقبلة

الفريق يقترب من الصعود لدوري المحترفين

أثنى الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز بن سعود أمير منطقة الباحة، على النتائج الإيجابية التي حقّقها نادي العين الرياضي لكرة القدم بالمنطقة خلال الجولات الماضية من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي جعلته في صدارة الترتيب، حاثًّا على مضاعفة الجهود لتحقيق الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الباحة بديوان الإمارة اليوم، نائب رئيس نادي العين الرياضي سليمان الغامدي، الذي قدم شرحًا موجزًا عن استعدادات النادي للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق عاودوا تمارينهم استعدادًا لاستكمال مبارياتهم التي ستنطلق في 14 أغسطس المقبل حسب ما حددته رابطة دوري المحترفين.


وأوضح أن النادي قام بإنفاذ الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا خلال تمرينات الفريق، معربًا عن شكره لأمير منطقة الباحة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته، التي تعدّ حافزًا في تحقيق النادي لأفضل النتائج، مقدرًا بما غمرهم به الأمير حسام من متابعة وتحفيز أسهما في تميز النادي وتصدره الدوري.

وأكد الغامدي أن الجميع في النادي سيعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات وبذل جميع الجهود لتحقيق تطلعات الأمير حسام.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير منطقة الباحة يطلع على استعدادات العين للفترة المقبلة
سبق

أثنى الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز بن سعود أمير منطقة الباحة، على النتائج الإيجابية التي حقّقها نادي العين الرياضي لكرة القدم بالمنطقة خلال الجولات الماضية من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي جعلته في صدارة الترتيب، حاثًّا على مضاعفة الجهود لتحقيق الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الباحة بديوان الإمارة اليوم، نائب رئيس نادي العين الرياضي سليمان الغامدي، الذي قدم شرحًا موجزًا عن استعدادات النادي للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق عاودوا تمارينهم استعدادًا لاستكمال مبارياتهم التي ستنطلق في 14 أغسطس المقبل حسب ما حددته رابطة دوري المحترفين.


وأوضح أن النادي قام بإنفاذ الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا خلال تمرينات الفريق، معربًا عن شكره لأمير منطقة الباحة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته، التي تعدّ حافزًا في تحقيق النادي لأفضل النتائج، مقدرًا بما غمرهم به الأمير حسام من متابعة وتحفيز أسهما في تميز النادي وتصدره الدوري.

وأكد الغامدي أن الجميع في النادي سيعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات وبذل جميع الجهود لتحقيق تطلعات الأمير حسام.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
05:07 PM

أمير منطقة الباحة يطلع على استعدادات العين للفترة المقبلة

الفريق يقترب من الصعود لدوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أثنى الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز بن سعود أمير منطقة الباحة، على النتائج الإيجابية التي حقّقها نادي العين الرياضي لكرة القدم بالمنطقة خلال الجولات الماضية من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي جعلته في صدارة الترتيب، حاثًّا على مضاعفة الجهود لتحقيق الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الباحة بديوان الإمارة اليوم، نائب رئيس نادي العين الرياضي سليمان الغامدي، الذي قدم شرحًا موجزًا عن استعدادات النادي للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق عاودوا تمارينهم استعدادًا لاستكمال مبارياتهم التي ستنطلق في 14 أغسطس المقبل حسب ما حددته رابطة دوري المحترفين.


وأوضح أن النادي قام بإنفاذ الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا خلال تمرينات الفريق، معربًا عن شكره لأمير منطقة الباحة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته، التي تعدّ حافزًا في تحقيق النادي لأفضل النتائج، مقدرًا بما غمرهم به الأمير حسام من متابعة وتحفيز أسهما في تميز النادي وتصدره الدوري.

وأكد الغامدي أن الجميع في النادي سيعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات وبذل جميع الجهود لتحقيق تطلعات الأمير حسام.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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