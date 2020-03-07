النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بهدف.. الهلال هزم الاتفاق ووصل للنقطة الخمسين

في ختام مباريات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ21 من المسابقة.

ووسَّع الهلال المتصدر الفارق بينه وبين النصر الوصيف بثماني نقاط؛ إذ رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة، وجاء الاتفاق في المركز الحادي عشر بـ26 نقطة.

أنهى فريق الهلال شوط المباراة الأول لصالحه بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب كالريلو عند الدقيقة الـ١٨ من رأسية، سكنت شباك الاتفاق.

وفي شوط المباراة الثاني واصل الهلال فرض سيطرته على مجريات اللقاء، فيما لم ينجح الهجوم الاتفاقي في إدراك التعادل؛ لينتهي اللقاء بفوز هلالي بهدف كاريلو.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بهدف.. الهلال هزم الاتفاق ووصل للنقطة الخمسين
سبق

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ21 من المسابقة.

ووسَّع الهلال المتصدر الفارق بينه وبين النصر الوصيف بثماني نقاط؛ إذ رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة، وجاء الاتفاق في المركز الحادي عشر بـ26 نقطة.

أنهى فريق الهلال شوط المباراة الأول لصالحه بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب كالريلو عند الدقيقة الـ١٨ من رأسية، سكنت شباك الاتفاق.

وفي شوط المباراة الثاني واصل الهلال فرض سيطرته على مجريات اللقاء، فيما لم ينجح الهجوم الاتفاقي في إدراك التعادل؛ لينتهي اللقاء بفوز هلالي بهدف كاريلو.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:45 PM

بهدف.. الهلال هزم الاتفاق ووصل للنقطة الخمسين

في ختام مباريات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
25
3,278

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ21 من المسابقة.

ووسَّع الهلال المتصدر الفارق بينه وبين النصر الوصيف بثماني نقاط؛ إذ رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة، وجاء الاتفاق في المركز الحادي عشر بـ26 نقطة.

أنهى فريق الهلال شوط المباراة الأول لصالحه بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب كالريلو عند الدقيقة الـ١٨ من رأسية، سكنت شباك الاتفاق.

وفي شوط المباراة الثاني واصل الهلال فرض سيطرته على مجريات اللقاء، فيما لم ينجح الهجوم الاتفاقي في إدراك التعادل؛ لينتهي اللقاء بفوز هلالي بهدف كاريلو.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,974
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,065
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,203

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة