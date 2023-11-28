النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تسجِّل 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و131 وفاة

إجمالي الإصابات 10,110,408 حالات والوفيات 144,724 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و131 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,110,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,724.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تسجِّل 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و131 وفاة
سبق

سجَّلت بريطانيا 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و131 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,110,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,724.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
01:23 AM

بريطانيا تسجِّل 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و131 وفاة

إجمالي الإصابات 10,110,408 حالات والوفيات 144,724 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
0
70

سجَّلت بريطانيا 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و131 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,110,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,724.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,889
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,291

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة