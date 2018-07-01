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مجلس الشباب لقرى الحد الجنوبي ينفذ خدمة "سجلني" للالتحاق بالجامعات

تستهدف المتخرجين من الثانوية الراغبين بإكمال مسيرتهم العلمية والعملية

دعا مجلس شباب منطقة جازان أبناء وبنات محافظة العارضة المتخرجين من الثانوية الراغبين بإكمال مسيرتهم العلمية والعملية والمهنية للاستفادة من مبادرة "سجلني"، حيث يقدم المجلس هذه المبادرة مجانًا لسكان القرى الحدودية لانقطاع الإنترنت في بعض القرى.

وتهدف مبادرة "سجلني" لتسهيل تسجيل الطلاب والطالبات المقبلين على المعاهد أو الجامعات أو القطاعات العسكرية، وذلك نظير ما تأثرت به المحافظة من ضعف في شبكة الإنترنت بسبب الظروف الحالية، وعدم إلمام بعضهم بآلية التسجيل في الجامعات.

وأوضح أمين عام مجلس شباب المنطقة بجازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي أنه يسري استقبال وتسجيل الراغبين من يوم الأحد إلى الخميس الموافق 17-21 / 10 / 1439هـ من الساعة 5 مساءً إلى 10 مساءً، وذلك في ساحة الملك سلمان للاحتفالات بمحافظة العارضة.

وأكد وجود قسم خاص لتسجيل النساء، وللتواصل والاستفسار (واتساب) 0530016165.

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مجلس الشباب لقرى الحد الجنوبي ينفذ خدمة "سجلني" للالتحاق بالجامعات
سبق

دعا مجلس شباب منطقة جازان أبناء وبنات محافظة العارضة المتخرجين من الثانوية الراغبين بإكمال مسيرتهم العلمية والعملية والمهنية للاستفادة من مبادرة "سجلني"، حيث يقدم المجلس هذه المبادرة مجانًا لسكان القرى الحدودية لانقطاع الإنترنت في بعض القرى.

وتهدف مبادرة "سجلني" لتسهيل تسجيل الطلاب والطالبات المقبلين على المعاهد أو الجامعات أو القطاعات العسكرية، وذلك نظير ما تأثرت به المحافظة من ضعف في شبكة الإنترنت بسبب الظروف الحالية، وعدم إلمام بعضهم بآلية التسجيل في الجامعات.

وأوضح أمين عام مجلس شباب المنطقة بجازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي أنه يسري استقبال وتسجيل الراغبين من يوم الأحد إلى الخميس الموافق 17-21 / 10 / 1439هـ من الساعة 5 مساءً إلى 10 مساءً، وذلك في ساحة الملك سلمان للاحتفالات بمحافظة العارضة.

وأكد وجود قسم خاص لتسجيل النساء، وللتواصل والاستفسار (واتساب) 0530016165.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:09 PM

مجلس الشباب لقرى الحد الجنوبي ينفذ خدمة "سجلني" للالتحاق بالجامعات

تستهدف المتخرجين من الثانوية الراغبين بإكمال مسيرتهم العلمية والعملية

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فهد كاملي - جازان
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2,673

دعا مجلس شباب منطقة جازان أبناء وبنات محافظة العارضة المتخرجين من الثانوية الراغبين بإكمال مسيرتهم العلمية والعملية والمهنية للاستفادة من مبادرة "سجلني"، حيث يقدم المجلس هذه المبادرة مجانًا لسكان القرى الحدودية لانقطاع الإنترنت في بعض القرى.

وتهدف مبادرة "سجلني" لتسهيل تسجيل الطلاب والطالبات المقبلين على المعاهد أو الجامعات أو القطاعات العسكرية، وذلك نظير ما تأثرت به المحافظة من ضعف في شبكة الإنترنت بسبب الظروف الحالية، وعدم إلمام بعضهم بآلية التسجيل في الجامعات.

وأوضح أمين عام مجلس شباب المنطقة بجازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي أنه يسري استقبال وتسجيل الراغبين من يوم الأحد إلى الخميس الموافق 17-21 / 10 / 1439هـ من الساعة 5 مساءً إلى 10 مساءً، وذلك في ساحة الملك سلمان للاحتفالات بمحافظة العارضة.

وأكد وجود قسم خاص لتسجيل النساء، وللتواصل والاستفسار (واتساب) 0530016165.

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