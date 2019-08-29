وفي التفاصيل، كتبت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يعتمد صرف مكافأة لموظفي #أمانة_العاصمة_المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صرف مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.

"القصبي" يعتمد صرف 14 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة هادي العصيمي سبق 2019-08-29 اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صرف مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية. وفي التفاصيل، كتبت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يعتمد صرف مكافأة لموظفي #أمانة_العاصمة_المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 11:42 PM

"القصبي" يعتمد صرف 14 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة تشجيعاً لهم بعد تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة





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اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صرف مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، كتبت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يعتمد صرف مكافأة لموظفي #أمانة_العاصمة_المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.