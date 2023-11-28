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"بلدية بارق" تطرح 159 موقعًا للتأجير المؤقت لأنشطة متعددة

تشمل: المهرجانات والفعاليّات الترفيهية والألعاب والكشكات والفود ترك

أعلنت إدارة الاستثمار ببلدية محافظة بارق عن طرح 159 موقعًا للتأجير المؤقت لأنشطة متعددة كالمهرجانات والفعاليّات الترفيهية والألعاب والكشكات وعربات الفود ترك.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق المهندس الحسن المرضي، مبينًا أنه بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عملت البلدية، على تجهيز 159 موقعًا لاستثمارها مؤقتًا في موسم الشتاء مؤكدًا أنه تم طرحها في منصة فرص الاستثمارية.

وأضاف: "حرصت البلدية على المواقع العامة والحدائق التي يكثر بها الزوار والمتنزهون لاكتمال الخدمات والأطعمة"، مشيرًا إلى أنه على الراغبين التقدم على منصة فرص الاستثمارية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واستكمال مسوغات الاستئجار.

بلدية بارق

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"بلدية بارق" تطرح 159 موقعًا للتأجير المؤقت لأنشطة متعددة
سبق

أعلنت إدارة الاستثمار ببلدية محافظة بارق عن طرح 159 موقعًا للتأجير المؤقت لأنشطة متعددة كالمهرجانات والفعاليّات الترفيهية والألعاب والكشكات وعربات الفود ترك.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق المهندس الحسن المرضي، مبينًا أنه بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عملت البلدية، على تجهيز 159 موقعًا لاستثمارها مؤقتًا في موسم الشتاء مؤكدًا أنه تم طرحها في منصة فرص الاستثمارية.

وأضاف: "حرصت البلدية على المواقع العامة والحدائق التي يكثر بها الزوار والمتنزهون لاكتمال الخدمات والأطعمة"، مشيرًا إلى أنه على الراغبين التقدم على منصة فرص الاستثمارية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واستكمال مسوغات الاستئجار.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:03 AM

"بلدية بارق" تطرح 159 موقعًا للتأجير المؤقت لأنشطة متعددة

تشمل: المهرجانات والفعاليّات الترفيهية والألعاب والكشكات والفود ترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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أعلنت إدارة الاستثمار ببلدية محافظة بارق عن طرح 159 موقعًا للتأجير المؤقت لأنشطة متعددة كالمهرجانات والفعاليّات الترفيهية والألعاب والكشكات وعربات الفود ترك.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق المهندس الحسن المرضي، مبينًا أنه بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عملت البلدية، على تجهيز 159 موقعًا لاستثمارها مؤقتًا في موسم الشتاء مؤكدًا أنه تم طرحها في منصة فرص الاستثمارية.

وأضاف: "حرصت البلدية على المواقع العامة والحدائق التي يكثر بها الزوار والمتنزهون لاكتمال الخدمات والأطعمة"، مشيرًا إلى أنه على الراغبين التقدم على منصة فرص الاستثمارية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واستكمال مسوغات الاستئجار.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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