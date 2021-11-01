النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل عاتي": على الدولة اللبنانية وقف عبث حزب الله الذي أضر بالأمن العربي والإقليمي

أكد: السعودية دولة كبيرة تحتوي الجميع.. ولن تتخلى عن الشعب اللبناني

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي حالة الاحتقان في الشأن اللبناني بسبب رعونة سياستها التي أوصلتهم إلى ماوصلوا إليه .

وقال "آل عاتي" عبر برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" إن القرارات القوية والشجاعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لم تأت وليدة اللحظة، بل جاءت تراكمات أخطاء من السلطات اللبنانية المتعاقبة تجاه أمن الدولة اللبنانية أولاً، ثم تجاه الأمن الاقليمي والدول الشقيقة كافة، وعندما رصدت تخاذل السلطات اللبنانية في عدم معالجة تلك الأخطاء التي أضرت بالشعب اللبناني، ثم أضرت الأمن اللبناني، وأسقطت الدولة، وجعلتهم دويلة تحت حزب مدجج بالسلاح يدين بالولاء لدولة عدوة للمنطقة، وهي حزب الله الذي رهن دولة لبنان لدولة إيران، جعل من الواجب على السعودية أن تتصدى لما يهدد أمنها الوطني وأشقاءها الخليجيين والمنطقة ككل، خاصة أن العبث الذي يقوده حزب الله طال أمن المملكة بشكل مباشر من خلال الخبراء والميليشيات الذين يعملون في اليمن ضد السعودية وأمن المواطنين لدولة اليمن، وتعمد تصدير شحنات المخدرات والأسلحة التي ضبطت أيضاً؛ مما يعني تخاذلاً وتواطؤاً مريباً من الدولة اللبنانية تجاه هذا العبث من حزب الله وتبنيها هذه الأفعال".

وأكد أن القرارات التي اتخذتها المملكة والقرارات التي اتخذتها دول الخليج مع المملكة، ليست قرارات تضامنية فقط، مشيراً بأن خطر هذا الحزب لم يقتصر على المملكة فحسب، بل امتد إلى دول الخليج، مستشهداً بعبث "خلية العبدلي" التابعة لحزب الله في الكويت، والتي كانت تدخل السلاح الثقيل لتهديد أمن الكويت. كما أن أكثر من 13 عملية إرهابية داخل دولة البحرين كانت لحزب الله وتبناها بشكل واضح. وكذلك ضبط خلية حزب الله في الإمارات في عام 2008م؛ مما يدل على أن تهديد حزب الله لأمن الخليج واضح في ظل عدم تدخل السلطات اللبنانية لإيقافه.

ونوه "آل عاتي" بأن "المملكة دولة كبيرة تحتوي نسيجاً من جنسيات مختلفة تتخطى 200 جنسية تقيم في المملكة تتشارك معنا في التنمية من بينها الأشقاء اللبنانيون، وإن لحق المملكة (أذى) من بعضهم إلا أن المملكة تحتوي الجميع ما لم يهدد أمنها.

ولفت بأن البيان السعودي أكد أنه "لا تزر وازرة وزر أخرى" عائدة للقيم السياسية التي تؤمن بها السعودية، وعائدة أيضاً إلى أن المملكة معنية بالأشقاء اللبنانيين، مضيفاً "أحب أن أؤكد أن السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل عاتي": على الدولة اللبنانية وقف عبث حزب الله الذي أضر بالأمن العربي والإقليمي
سبق

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي حالة الاحتقان في الشأن اللبناني بسبب رعونة سياستها التي أوصلتهم إلى ماوصلوا إليه .

وقال "آل عاتي" عبر برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" إن القرارات القوية والشجاعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لم تأت وليدة اللحظة، بل جاءت تراكمات أخطاء من السلطات اللبنانية المتعاقبة تجاه أمن الدولة اللبنانية أولاً، ثم تجاه الأمن الاقليمي والدول الشقيقة كافة، وعندما رصدت تخاذل السلطات اللبنانية في عدم معالجة تلك الأخطاء التي أضرت بالشعب اللبناني، ثم أضرت الأمن اللبناني، وأسقطت الدولة، وجعلتهم دويلة تحت حزب مدجج بالسلاح يدين بالولاء لدولة عدوة للمنطقة، وهي حزب الله الذي رهن دولة لبنان لدولة إيران، جعل من الواجب على السعودية أن تتصدى لما يهدد أمنها الوطني وأشقاءها الخليجيين والمنطقة ككل، خاصة أن العبث الذي يقوده حزب الله طال أمن المملكة بشكل مباشر من خلال الخبراء والميليشيات الذين يعملون في اليمن ضد السعودية وأمن المواطنين لدولة اليمن، وتعمد تصدير شحنات المخدرات والأسلحة التي ضبطت أيضاً؛ مما يعني تخاذلاً وتواطؤاً مريباً من الدولة اللبنانية تجاه هذا العبث من حزب الله وتبنيها هذه الأفعال".

وأكد أن القرارات التي اتخذتها المملكة والقرارات التي اتخذتها دول الخليج مع المملكة، ليست قرارات تضامنية فقط، مشيراً بأن خطر هذا الحزب لم يقتصر على المملكة فحسب، بل امتد إلى دول الخليج، مستشهداً بعبث "خلية العبدلي" التابعة لحزب الله في الكويت، والتي كانت تدخل السلاح الثقيل لتهديد أمن الكويت. كما أن أكثر من 13 عملية إرهابية داخل دولة البحرين كانت لحزب الله وتبناها بشكل واضح. وكذلك ضبط خلية حزب الله في الإمارات في عام 2008م؛ مما يدل على أن تهديد حزب الله لأمن الخليج واضح في ظل عدم تدخل السلطات اللبنانية لإيقافه.

ونوه "آل عاتي" بأن "المملكة دولة كبيرة تحتوي نسيجاً من جنسيات مختلفة تتخطى 200 جنسية تقيم في المملكة تتشارك معنا في التنمية من بينها الأشقاء اللبنانيون، وإن لحق المملكة (أذى) من بعضهم إلا أن المملكة تحتوي الجميع ما لم يهدد أمنها.

ولفت بأن البيان السعودي أكد أنه "لا تزر وازرة وزر أخرى" عائدة للقيم السياسية التي تؤمن بها السعودية، وعائدة أيضاً إلى أن المملكة معنية بالأشقاء اللبنانيين، مضيفاً "أحب أن أؤكد أن السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني".

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
12:10 AM

"آل عاتي": على الدولة اللبنانية وقف عبث حزب الله الذي أضر بالأمن العربي والإقليمي

أكد: السعودية دولة كبيرة تحتوي الجميع.. ولن تتخلى عن الشعب اللبناني

A A A
هادي العصيمي - الرياض
12
1,842

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي حالة الاحتقان في الشأن اللبناني بسبب رعونة سياستها التي أوصلتهم إلى ماوصلوا إليه .

وقال "آل عاتي" عبر برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" إن القرارات القوية والشجاعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لم تأت وليدة اللحظة، بل جاءت تراكمات أخطاء من السلطات اللبنانية المتعاقبة تجاه أمن الدولة اللبنانية أولاً، ثم تجاه الأمن الاقليمي والدول الشقيقة كافة، وعندما رصدت تخاذل السلطات اللبنانية في عدم معالجة تلك الأخطاء التي أضرت بالشعب اللبناني، ثم أضرت الأمن اللبناني، وأسقطت الدولة، وجعلتهم دويلة تحت حزب مدجج بالسلاح يدين بالولاء لدولة عدوة للمنطقة، وهي حزب الله الذي رهن دولة لبنان لدولة إيران، جعل من الواجب على السعودية أن تتصدى لما يهدد أمنها الوطني وأشقاءها الخليجيين والمنطقة ككل، خاصة أن العبث الذي يقوده حزب الله طال أمن المملكة بشكل مباشر من خلال الخبراء والميليشيات الذين يعملون في اليمن ضد السعودية وأمن المواطنين لدولة اليمن، وتعمد تصدير شحنات المخدرات والأسلحة التي ضبطت أيضاً؛ مما يعني تخاذلاً وتواطؤاً مريباً من الدولة اللبنانية تجاه هذا العبث من حزب الله وتبنيها هذه الأفعال".

وأكد أن القرارات التي اتخذتها المملكة والقرارات التي اتخذتها دول الخليج مع المملكة، ليست قرارات تضامنية فقط، مشيراً بأن خطر هذا الحزب لم يقتصر على المملكة فحسب، بل امتد إلى دول الخليج، مستشهداً بعبث "خلية العبدلي" التابعة لحزب الله في الكويت، والتي كانت تدخل السلاح الثقيل لتهديد أمن الكويت. كما أن أكثر من 13 عملية إرهابية داخل دولة البحرين كانت لحزب الله وتبناها بشكل واضح. وكذلك ضبط خلية حزب الله في الإمارات في عام 2008م؛ مما يدل على أن تهديد حزب الله لأمن الخليج واضح في ظل عدم تدخل السلطات اللبنانية لإيقافه.

ونوه "آل عاتي" بأن "المملكة دولة كبيرة تحتوي نسيجاً من جنسيات مختلفة تتخطى 200 جنسية تقيم في المملكة تتشارك معنا في التنمية من بينها الأشقاء اللبنانيون، وإن لحق المملكة (أذى) من بعضهم إلا أن المملكة تحتوي الجميع ما لم يهدد أمنها.

ولفت بأن البيان السعودي أكد أنه "لا تزر وازرة وزر أخرى" عائدة للقيم السياسية التي تؤمن بها السعودية، وعائدة أيضاً إلى أن المملكة معنية بالأشقاء اللبنانيين، مضيفاً "أحب أن أؤكد أن السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة