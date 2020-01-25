النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الطائف" تلغي الطابور الصباحي ليوم غد

نظرًا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد بدرجات الحرارة

أوضح متحدث ‫تعليم الطائف عواض الخديدي أنه نظرًا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة، فقد وجّه المدير العام للتعليم قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة، وإلغاء الاصطفاف الصباحي ليوم غد الأحد، وإدخالهم الفصول الدراسية مباشرة.

ويأتي توجيه مدير التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، حرصًا منه على سلامة الطلاب والطالبات؛ وذلك بعد موجة برد قارس، تشهدها المحافظة ومراكزها، وصلت لدرجات متدنية.

الطائف تعليم الطائف موجة باردة تأخير بداية الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الطائف" تلغي الطابور الصباحي ليوم غد
سبق

أوضح متحدث ‫تعليم الطائف عواض الخديدي أنه نظرًا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة، فقد وجّه المدير العام للتعليم قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة، وإلغاء الاصطفاف الصباحي ليوم غد الأحد، وإدخالهم الفصول الدراسية مباشرة.

ويأتي توجيه مدير التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، حرصًا منه على سلامة الطلاب والطالبات؛ وذلك بعد موجة برد قارس، تشهدها المحافظة ومراكزها، وصلت لدرجات متدنية.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:47 PM

"تعليم الطائف" تلغي الطابور الصباحي ليوم غد

نظرًا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد بدرجات الحرارة

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
2,508

أوضح متحدث ‫تعليم الطائف عواض الخديدي أنه نظرًا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة، فقد وجّه المدير العام للتعليم قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة، وإلغاء الاصطفاف الصباحي ليوم غد الأحد، وإدخالهم الفصول الدراسية مباشرة.

ويأتي توجيه مدير التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، حرصًا منه على سلامة الطلاب والطالبات؛ وذلك بعد موجة برد قارس، تشهدها المحافظة ومراكزها، وصلت لدرجات متدنية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,343
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,175
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,606
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,275

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة