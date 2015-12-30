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بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

وزير الصحة البريطاني: اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة الوباء

أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.

وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا
سبق

أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.

وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
10:13 AM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
02:37 PM

بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

وزير الصحة البريطاني: اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.

وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.

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