بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا
وزير الصحة البريطاني: اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة الوباء
أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.
وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.
وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.
بريطانيا
فيروس كورنا الجديد
بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-30
أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.
وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.
وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
10:13 AM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
02:37 PM
بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا
وزير الصحة البريطاني: اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة الوباء
أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.
وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.
وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.