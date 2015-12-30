بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

وزير الصحة البريطاني: اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة الوباء

أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.

وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.