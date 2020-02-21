"أمانة الطائف" تحتفي بـ"يوم التأسيس" ببرامج وإنجازات وطنية

فعاليات منوعة لتأكيد رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد

استعدت أمانة الطائف للاحتفاء بيوم التأسيس، من خلال الإعداد لجملة من البرامج والإنجازات التي تضفي أجواء الاحتفاء على اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ؛ في تأكيد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد الممتد لأكثر من 300 عام.

وأوضحت أمانة الطائف أنها بثت الرسائل الوطنية التي تستذكر الملاحم البطولية والإنجازات الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية بمداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى رفع الأعلام على أعمدة الإنارة وتزيين الأعمدة بالأشكال المضيئة وأشرطة الإنارة المضيئة باللون الأخضر، وتتضمن فعاليات الاحتفاء إضاءة مبنى الأمانة والمباني البلدية وتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية ومداخل ومخارج المدينة والمنطقة التاريخية بوسط الطائف.