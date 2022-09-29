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"التعاونية" ترعى فعاليات رياضية وتقدم جوائز للمميزين في مسابقة درايف

ضمن احتفالات الشركة ومبادراتها بمناسبة اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة

نظمّت شركة التعاونية للتأمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية، مسابقة "التعاونية درايف"، استهدفت من خلالها تشجيع السلوك الإيجابي والمنضبط لقيادة السيارات خلال احتفالات المملكة باليوم الوطني.

وقد منحت الشركة الفائزين في المسابقة كوبونات بقيمة ألف ريال لكل فائز تؤهله للحصول بقيمتها على بنزين مجاني؛ تقديراً لالتزامهم بضوابط ومعايير السلامة، والأنظمة المرورية، وسلوك القيادة الآمنة طوال أيام الاحتفالات.

وضمن الجهود والمبادرات في مشاركة فرحة اليوم الوطني؛ بادرت شركة التعاونية برعاية فعالية الاتحاد السعودي للدراجات بمشاركة مؤسسة مسك الخيرية، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث تم إطلاق مسيرة الدراجات الهوائية تحت شعار "هي لنا دار" في ثلاث مدن رئيسية وهي الرياض، جدة، والخبر.

وشاركت التعاونية برعاية ماراثون الجري بروح الأخضر والذي تم تنظيمه في مدينة جدة بالتعاون مع وزارة الرياضة وأمانة جدة، من خلال تواجدها في موقع الماراثون وتقديم معلومات عن التعاونية فيتاليتي الهادف إلى تعزيز الصحة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع.

ونظمّت التعاونية مسابقة للسحب على 20 تذكرة لمباراة الهلال والشباب مقدمة لعشرة فائزين، بالإضافة لقميص موقع من نجوم الهلال لكل فائز، وذلك في إطار مشاركة الجمهور الرياضي بهجة اليوم الوطني، حيث أقيمت المباراة يوم الخميس الموافق لليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة.

وكانت التعاونية قد أطلقت عروضاً خاصة على منتجات تأمينات الأفراد شملت تأمينات المركبات والمساكن والسفر والأخطاء الطبية وبرنامج عائلتي للتأمين الطبي وذلك بخصومات استثنائية تراوحت ما بين 10% و25% ومتاحة للعملاء حتى 30 سبتمبر.

وقال أحمد سعيد الغامدي مدير عام التواصل المؤسسي في شركة التعاونية للتأمين: نهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني 91، ونؤكد على حرص التعاونية كل عام على مشاركة المملكة فرحتها باليوم الوطني، من خلال تنظيم ورعاية عدد من الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.

وأضاف: تحت شعار "مهما تعددت ألواننا يبقى للأخضر ألف معنى"؛ عبرت التعاونية عن فرحتها أيضاً بتنظيم احتفالات داخلية في مكاتبها الرئيسية والإقليمية في الرياض وجدة والخبر، كما أضاءت مباني الشركة باللون الأخضر، ونظمت رحلة للموظفين إلى المتحف الوطني بالرياض للتوعية بتاريخ المملكة.

وقد عبر منسوبو الشركة عن مشاعرهم الطيبة تجاه الوطن من خلال فيلم تسجيلي تم نشره على حسابات التعاونية على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع شعار احتفالات المملكة باليوم الوطني لهذا العام "هي لنا دار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاونية" ترعى فعاليات رياضية وتقدم جوائز للمميزين في مسابقة درايف
سبق

نظمّت شركة التعاونية للتأمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية، مسابقة "التعاونية درايف"، استهدفت من خلالها تشجيع السلوك الإيجابي والمنضبط لقيادة السيارات خلال احتفالات المملكة باليوم الوطني.

وقد منحت الشركة الفائزين في المسابقة كوبونات بقيمة ألف ريال لكل فائز تؤهله للحصول بقيمتها على بنزين مجاني؛ تقديراً لالتزامهم بضوابط ومعايير السلامة، والأنظمة المرورية، وسلوك القيادة الآمنة طوال أيام الاحتفالات.

وضمن الجهود والمبادرات في مشاركة فرحة اليوم الوطني؛ بادرت شركة التعاونية برعاية فعالية الاتحاد السعودي للدراجات بمشاركة مؤسسة مسك الخيرية، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث تم إطلاق مسيرة الدراجات الهوائية تحت شعار "هي لنا دار" في ثلاث مدن رئيسية وهي الرياض، جدة، والخبر.

وشاركت التعاونية برعاية ماراثون الجري بروح الأخضر والذي تم تنظيمه في مدينة جدة بالتعاون مع وزارة الرياضة وأمانة جدة، من خلال تواجدها في موقع الماراثون وتقديم معلومات عن التعاونية فيتاليتي الهادف إلى تعزيز الصحة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع.

ونظمّت التعاونية مسابقة للسحب على 20 تذكرة لمباراة الهلال والشباب مقدمة لعشرة فائزين، بالإضافة لقميص موقع من نجوم الهلال لكل فائز، وذلك في إطار مشاركة الجمهور الرياضي بهجة اليوم الوطني، حيث أقيمت المباراة يوم الخميس الموافق لليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة.

وكانت التعاونية قد أطلقت عروضاً خاصة على منتجات تأمينات الأفراد شملت تأمينات المركبات والمساكن والسفر والأخطاء الطبية وبرنامج عائلتي للتأمين الطبي وذلك بخصومات استثنائية تراوحت ما بين 10% و25% ومتاحة للعملاء حتى 30 سبتمبر.

وقال أحمد سعيد الغامدي مدير عام التواصل المؤسسي في شركة التعاونية للتأمين: نهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني 91، ونؤكد على حرص التعاونية كل عام على مشاركة المملكة فرحتها باليوم الوطني، من خلال تنظيم ورعاية عدد من الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.

وأضاف: تحت شعار "مهما تعددت ألواننا يبقى للأخضر ألف معنى"؛ عبرت التعاونية عن فرحتها أيضاً بتنظيم احتفالات داخلية في مكاتبها الرئيسية والإقليمية في الرياض وجدة والخبر، كما أضاءت مباني الشركة باللون الأخضر، ونظمت رحلة للموظفين إلى المتحف الوطني بالرياض للتوعية بتاريخ المملكة.

وقد عبر منسوبو الشركة عن مشاعرهم الطيبة تجاه الوطن من خلال فيلم تسجيلي تم نشره على حسابات التعاونية على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع شعار احتفالات المملكة باليوم الوطني لهذا العام "هي لنا دار".

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
02:17 PM

"التعاونية" ترعى فعاليات رياضية وتقدم جوائز للمميزين في مسابقة درايف

ضمن احتفالات الشركة ومبادراتها بمناسبة اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمّت شركة التعاونية للتأمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية، مسابقة "التعاونية درايف"، استهدفت من خلالها تشجيع السلوك الإيجابي والمنضبط لقيادة السيارات خلال احتفالات المملكة باليوم الوطني.

وقد منحت الشركة الفائزين في المسابقة كوبونات بقيمة ألف ريال لكل فائز تؤهله للحصول بقيمتها على بنزين مجاني؛ تقديراً لالتزامهم بضوابط ومعايير السلامة، والأنظمة المرورية، وسلوك القيادة الآمنة طوال أيام الاحتفالات.

وضمن الجهود والمبادرات في مشاركة فرحة اليوم الوطني؛ بادرت شركة التعاونية برعاية فعالية الاتحاد السعودي للدراجات بمشاركة مؤسسة مسك الخيرية، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث تم إطلاق مسيرة الدراجات الهوائية تحت شعار "هي لنا دار" في ثلاث مدن رئيسية وهي الرياض، جدة، والخبر.

وشاركت التعاونية برعاية ماراثون الجري بروح الأخضر والذي تم تنظيمه في مدينة جدة بالتعاون مع وزارة الرياضة وأمانة جدة، من خلال تواجدها في موقع الماراثون وتقديم معلومات عن التعاونية فيتاليتي الهادف إلى تعزيز الصحة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع.

ونظمّت التعاونية مسابقة للسحب على 20 تذكرة لمباراة الهلال والشباب مقدمة لعشرة فائزين، بالإضافة لقميص موقع من نجوم الهلال لكل فائز، وذلك في إطار مشاركة الجمهور الرياضي بهجة اليوم الوطني، حيث أقيمت المباراة يوم الخميس الموافق لليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة.

وكانت التعاونية قد أطلقت عروضاً خاصة على منتجات تأمينات الأفراد شملت تأمينات المركبات والمساكن والسفر والأخطاء الطبية وبرنامج عائلتي للتأمين الطبي وذلك بخصومات استثنائية تراوحت ما بين 10% و25% ومتاحة للعملاء حتى 30 سبتمبر.

وقال أحمد سعيد الغامدي مدير عام التواصل المؤسسي في شركة التعاونية للتأمين: نهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني 91، ونؤكد على حرص التعاونية كل عام على مشاركة المملكة فرحتها باليوم الوطني، من خلال تنظيم ورعاية عدد من الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.

وأضاف: تحت شعار "مهما تعددت ألواننا يبقى للأخضر ألف معنى"؛ عبرت التعاونية عن فرحتها أيضاً بتنظيم احتفالات داخلية في مكاتبها الرئيسية والإقليمية في الرياض وجدة والخبر، كما أضاءت مباني الشركة باللون الأخضر، ونظمت رحلة للموظفين إلى المتحف الوطني بالرياض للتوعية بتاريخ المملكة.

وقد عبر منسوبو الشركة عن مشاعرهم الطيبة تجاه الوطن من خلال فيلم تسجيلي تم نشره على حسابات التعاونية على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع شعار احتفالات المملكة باليوم الوطني لهذا العام "هي لنا دار".

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