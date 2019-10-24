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"الشثري" يحث طلاب العلم على الابتعاد عن الأفكار المتطرفة والشبهات

في محاضرة ألقاها بالجامعة الإسلامية حول مستقبل الخريجين

ألقى عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، مساء الأربعاء، محاضرة بقاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بعنوان "مستقبل خريجي الجامعة".

جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، وعدد من مسؤولي الجامعة، وجمع كبير من طلابها.

وأكد "الشثري"، خلال المحاضرة، على ضرورة التوكل على الله وحده، والابتعاد عن الشيطان الذي يحرص على صد طالب العلم عن المهمة التي أوكلت إليه.

ودعا إلى عدم التدخل والانشغال في الشبهات التي تضيع عليه وقتًا ولا تحقق له الفائدة والنفع، حيث إن وظيفة المسلم البلاغ المبين، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الأفكار المتطرفة وأن يكون طالب العلم درعًا للحفاظ على دينه ووطنه في مواجهة أصحاب تلك الأفكار.

وذكر عددًا من النصائح والوصايا للطلاب، بدأها بالتمسك بالكتاب والسنة وحسن الخلق مع الجميع اتباعًا لخُلق النبي -صلى الله عليه وسلم -، واختيار أجمل الكلام عند الحديث مع الناس، بالإضافة إلى تحليهم بـ: الصبر والعفو والرحمة.

واستمع الدكتور "الشثري" إلى مداخلات أعضاء هيئة التدريس، وأجاب على أسئلة الحضور.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ "الشثري" شكره وتقديره للجامعة الإسلامية على استضافتها مثل هذه المحاضرات التي تهم جميع طلاب العلم.

هيئة كبار العلماء الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشثري" يحث طلاب العلم على الابتعاد عن الأفكار المتطرفة والشبهات
سبق

ألقى عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، مساء الأربعاء، محاضرة بقاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بعنوان "مستقبل خريجي الجامعة".

جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، وعدد من مسؤولي الجامعة، وجمع كبير من طلابها.

وأكد "الشثري"، خلال المحاضرة، على ضرورة التوكل على الله وحده، والابتعاد عن الشيطان الذي يحرص على صد طالب العلم عن المهمة التي أوكلت إليه.

ودعا إلى عدم التدخل والانشغال في الشبهات التي تضيع عليه وقتًا ولا تحقق له الفائدة والنفع، حيث إن وظيفة المسلم البلاغ المبين، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الأفكار المتطرفة وأن يكون طالب العلم درعًا للحفاظ على دينه ووطنه في مواجهة أصحاب تلك الأفكار.

وذكر عددًا من النصائح والوصايا للطلاب، بدأها بالتمسك بالكتاب والسنة وحسن الخلق مع الجميع اتباعًا لخُلق النبي -صلى الله عليه وسلم -، واختيار أجمل الكلام عند الحديث مع الناس، بالإضافة إلى تحليهم بـ: الصبر والعفو والرحمة.

واستمع الدكتور "الشثري" إلى مداخلات أعضاء هيئة التدريس، وأجاب على أسئلة الحضور.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ "الشثري" شكره وتقديره للجامعة الإسلامية على استضافتها مثل هذه المحاضرات التي تهم جميع طلاب العلم.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
04:47 PM

"الشثري" يحث طلاب العلم على الابتعاد عن الأفكار المتطرفة والشبهات

في محاضرة ألقاها بالجامعة الإسلامية حول مستقبل الخريجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقى عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، مساء الأربعاء، محاضرة بقاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بعنوان "مستقبل خريجي الجامعة".

جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، وعدد من مسؤولي الجامعة، وجمع كبير من طلابها.

وأكد "الشثري"، خلال المحاضرة، على ضرورة التوكل على الله وحده، والابتعاد عن الشيطان الذي يحرص على صد طالب العلم عن المهمة التي أوكلت إليه.

ودعا إلى عدم التدخل والانشغال في الشبهات التي تضيع عليه وقتًا ولا تحقق له الفائدة والنفع، حيث إن وظيفة المسلم البلاغ المبين، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الأفكار المتطرفة وأن يكون طالب العلم درعًا للحفاظ على دينه ووطنه في مواجهة أصحاب تلك الأفكار.

وذكر عددًا من النصائح والوصايا للطلاب، بدأها بالتمسك بالكتاب والسنة وحسن الخلق مع الجميع اتباعًا لخُلق النبي -صلى الله عليه وسلم -، واختيار أجمل الكلام عند الحديث مع الناس، بالإضافة إلى تحليهم بـ: الصبر والعفو والرحمة.

واستمع الدكتور "الشثري" إلى مداخلات أعضاء هيئة التدريس، وأجاب على أسئلة الحضور.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ "الشثري" شكره وتقديره للجامعة الإسلامية على استضافتها مثل هذه المحاضرات التي تهم جميع طلاب العلم.

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