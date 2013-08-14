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بالصور .. قوات الأمن الخاصة تُنجز كامل مهامها في الحج

منسوبوها ضربوا أروع الأمثلة في خدمة ضيوف الرحمن

ما زالت قوات الأمن الخاصة مستمرة في تقديم المهام والواجبات المنوطة بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من قائد قوات الأمن الخاصة، الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، وضرب منسوبوها أروع الأمثلة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الإرشاد والتفويج، وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، إضافة إلى الاستعداد التام لمكافحة الأعمال الإرهابية حال التهديد بحدوثها -لا قدر الله-، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي قدمتها مختلف الجهات المشاركة في موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.

وأوضح العقيد محمد بن عبدالله بن فضلية، المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة أن قوات الأمن الخاصة المشاركة في حج العام الحالي قامت بتنفيذ المهام والواجبات والفرضيات كافة المنوطة بها، وفق الخطط والسيناريوهات التي أعدتها القوات لتنفيذ مهامها للمشاركة في المحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام، ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج المختلفة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وبإشراف مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله-، وعبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيس أمن الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان.

وبيّن سعادة العقيد أن مشاركة القوات لم تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تعدته لتشارك بفاعلية في الجانب الإنساني والإسعافي، وبصور متعددة، تضمن مساعدات العجزة وكبار السن والأطفال، وإرشاد التائهين، وتقديم العون فيما يحتاج إليه الحجيج بمختلف أعمارهم وجنسياتهم لتأدية فريضة الحج، ومتابعتهم، وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها حتى مغادرة آخر حاج منهم مع غروب ثالث أيام التشريق.

وأكد في ختام تصريحه جاهزية قوات الأمن الخاصة للقيام بجميع المهام الموكلة لها، خاصة ما يتعلق بعملها الأساس والرئيس، وهو مكافحة الأعمال الإرهابية في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وغيره من المواسم في المواقع كافة في مختلف مناطق وطننا العزيز.. سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. قوات الأمن الخاصة تُنجز كامل مهامها في الحج
سبق

ما زالت قوات الأمن الخاصة مستمرة في تقديم المهام والواجبات المنوطة بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من قائد قوات الأمن الخاصة، الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، وضرب منسوبوها أروع الأمثلة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الإرشاد والتفويج، وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، إضافة إلى الاستعداد التام لمكافحة الأعمال الإرهابية حال التهديد بحدوثها -لا قدر الله-، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي قدمتها مختلف الجهات المشاركة في موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.

وأوضح العقيد محمد بن عبدالله بن فضلية، المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة أن قوات الأمن الخاصة المشاركة في حج العام الحالي قامت بتنفيذ المهام والواجبات والفرضيات كافة المنوطة بها، وفق الخطط والسيناريوهات التي أعدتها القوات لتنفيذ مهامها للمشاركة في المحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام، ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج المختلفة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وبإشراف مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله-، وعبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيس أمن الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان.

وبيّن سعادة العقيد أن مشاركة القوات لم تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تعدته لتشارك بفاعلية في الجانب الإنساني والإسعافي، وبصور متعددة، تضمن مساعدات العجزة وكبار السن والأطفال، وإرشاد التائهين، وتقديم العون فيما يحتاج إليه الحجيج بمختلف أعمارهم وجنسياتهم لتأدية فريضة الحج، ومتابعتهم، وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها حتى مغادرة آخر حاج منهم مع غروب ثالث أيام التشريق.

وأكد في ختام تصريحه جاهزية قوات الأمن الخاصة للقيام بجميع المهام الموكلة لها، خاصة ما يتعلق بعملها الأساس والرئيس، وهو مكافحة الأعمال الإرهابية في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وغيره من المواسم في المواقع كافة في مختلف مناطق وطننا العزيز.. سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
10:52 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:46 AM

بالصور .. قوات الأمن الخاصة تُنجز كامل مهامها في الحج

منسوبوها ضربوا أروع الأمثلة في خدمة ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ما زالت قوات الأمن الخاصة مستمرة في تقديم المهام والواجبات المنوطة بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من قائد قوات الأمن الخاصة، الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، وضرب منسوبوها أروع الأمثلة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الإرشاد والتفويج، وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، إضافة إلى الاستعداد التام لمكافحة الأعمال الإرهابية حال التهديد بحدوثها -لا قدر الله-، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي قدمتها مختلف الجهات المشاركة في موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.

وأوضح العقيد محمد بن عبدالله بن فضلية، المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة أن قوات الأمن الخاصة المشاركة في حج العام الحالي قامت بتنفيذ المهام والواجبات والفرضيات كافة المنوطة بها، وفق الخطط والسيناريوهات التي أعدتها القوات لتنفيذ مهامها للمشاركة في المحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام، ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج المختلفة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وبإشراف مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله-، وعبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيس أمن الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان.

وبيّن سعادة العقيد أن مشاركة القوات لم تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تعدته لتشارك بفاعلية في الجانب الإنساني والإسعافي، وبصور متعددة، تضمن مساعدات العجزة وكبار السن والأطفال، وإرشاد التائهين، وتقديم العون فيما يحتاج إليه الحجيج بمختلف أعمارهم وجنسياتهم لتأدية فريضة الحج، ومتابعتهم، وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها حتى مغادرة آخر حاج منهم مع غروب ثالث أيام التشريق.

وأكد في ختام تصريحه جاهزية قوات الأمن الخاصة للقيام بجميع المهام الموكلة لها، خاصة ما يتعلق بعملها الأساس والرئيس، وهو مكافحة الأعمال الإرهابية في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وغيره من المواسم في المواقع كافة في مختلف مناطق وطننا العزيز.. سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

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