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"أهالي هدادة": التيار الكهربائي منقطع بصفة شبه مستمرة.. والشركة لم تحل المشكلة جذرياً

ناشدوا جهات الاختصاص سرعة التدخُّل لوقف معاناتهم

سادت حالة من الاستياء بين أهالي مركز هدادة (100 كم شمال منطقة نجران)؛ بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، خاصة خلال الفترة المسائية.

وأبدى عدد من الأهالي لـ"سبق" استياءهم من انقطاع التيار الكهربائي وبصفة شبه مستمرة، مؤكدين أن الشركة لم تقُم بعمل الحلول الجذرية لتلك المشكلة التي تتكرر، وخصوصاً في الفترة المسائية.

وناشد الأهالي جهات الاختصاص عبر "سبق" سرعة التدخُّل لوقف مسلسل انقطاع التيار الكهربائي واستمراره لساعات كاملة خلال الليل، على الرغم من كثرة البلاغات، علماً بأن فرق الطوارئ تصل في وقت متأخر؛ وذلك لبُعد المسافة بين مركز هدادة ومحافظة حبونا، التي تبعد من مركز هدادة التابع لمحافظة بدر الجنوب ما يقارب 100 كم.

وطالب الأهالي في الختام بضرورة وجود محطة بديلة للتحميل عليها في حالة انقطاع التيار؛ إذ لا يوجد سوى محطة واحدة لتوليد الكهرباء دون مولدات احتياطية للطوارئ، علماً بأن انقطاع الكهرباء مستمر حتي إعداد هذا الخبر.

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"أهالي هدادة": التيار الكهربائي منقطع بصفة شبه مستمرة.. والشركة لم تحل المشكلة جذرياً
سبق

سادت حالة من الاستياء بين أهالي مركز هدادة (100 كم شمال منطقة نجران)؛ بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، خاصة خلال الفترة المسائية.

وأبدى عدد من الأهالي لـ"سبق" استياءهم من انقطاع التيار الكهربائي وبصفة شبه مستمرة، مؤكدين أن الشركة لم تقُم بعمل الحلول الجذرية لتلك المشكلة التي تتكرر، وخصوصاً في الفترة المسائية.

وناشد الأهالي جهات الاختصاص عبر "سبق" سرعة التدخُّل لوقف مسلسل انقطاع التيار الكهربائي واستمراره لساعات كاملة خلال الليل، على الرغم من كثرة البلاغات، علماً بأن فرق الطوارئ تصل في وقت متأخر؛ وذلك لبُعد المسافة بين مركز هدادة ومحافظة حبونا، التي تبعد من مركز هدادة التابع لمحافظة بدر الجنوب ما يقارب 100 كم.

وطالب الأهالي في الختام بضرورة وجود محطة بديلة للتحميل عليها في حالة انقطاع التيار؛ إذ لا يوجد سوى محطة واحدة لتوليد الكهرباء دون مولدات احتياطية للطوارئ، علماً بأن انقطاع الكهرباء مستمر حتي إعداد هذا الخبر.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
07:05 PM

"أهالي هدادة": التيار الكهربائي منقطع بصفة شبه مستمرة.. والشركة لم تحل المشكلة جذرياً

ناشدوا جهات الاختصاص سرعة التدخُّل لوقف معاناتهم

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بندر آل عوض - نجران
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سادت حالة من الاستياء بين أهالي مركز هدادة (100 كم شمال منطقة نجران)؛ بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، خاصة خلال الفترة المسائية.

وأبدى عدد من الأهالي لـ"سبق" استياءهم من انقطاع التيار الكهربائي وبصفة شبه مستمرة، مؤكدين أن الشركة لم تقُم بعمل الحلول الجذرية لتلك المشكلة التي تتكرر، وخصوصاً في الفترة المسائية.

وناشد الأهالي جهات الاختصاص عبر "سبق" سرعة التدخُّل لوقف مسلسل انقطاع التيار الكهربائي واستمراره لساعات كاملة خلال الليل، على الرغم من كثرة البلاغات، علماً بأن فرق الطوارئ تصل في وقت متأخر؛ وذلك لبُعد المسافة بين مركز هدادة ومحافظة حبونا، التي تبعد من مركز هدادة التابع لمحافظة بدر الجنوب ما يقارب 100 كم.

وطالب الأهالي في الختام بضرورة وجود محطة بديلة للتحميل عليها في حالة انقطاع التيار؛ إذ لا يوجد سوى محطة واحدة لتوليد الكهرباء دون مولدات احتياطية للطوارئ، علماً بأن انقطاع الكهرباء مستمر حتي إعداد هذا الخبر.

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