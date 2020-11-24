منصة "خبير" الإلكترونية بديوان المظالم تبدأ تلقي طلبات التدريب

لطلاب وطالبات الجامعات في عدد من التخصصات الأكاديمية

أتاح ديوان المظالم عبر منصة "خبير" الإلكترونية للتدريب التعاوني التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات في برنامج التطبيق العملي في عموم محاكمه وإداراته، حيث سيتاح لعدد من التخصصات الأكاديمية إمكانية القبول في برامج التدريب بديوان المظالم، استكمالاً للتعاون والشراكات المؤسسية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وتُعنى منصة "خبير" الإلكترونية بتلقي طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات وطلاب معهد الإدارة العامة، حيث يمكنهم التقديم على فرص التدريب في ديوان المظالم ومحاكمه إلكترونياً، وستتيح للطالب تقديم بياناته الشخصية والدراسية، واختيار المدينة المناسب له التدريب فيها حسب التخصص، والفترة المتاحة للتدريب.

ومن خلال منصة "خبير" الإلكترونية سيستغني الطالب والطالبة عن الطريقة التقليدية في مخاطبة الديوان أو محاكمه، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على الطالب والطالبة فيما يتعلق بأداء المتطلبات الجامعية أو التعليمية من خلال التدريب العملي والتطبيقي.

يُذكر أن منصة "خبير" الإلكترونية تأتي ضمن ما رسمته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، لتعزيز العلاقات التشاركية، ومنها العلاقات مع المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري، بحيث يصبح شريكاً فاعلاً في التنمية المعرفية والعلمية إلى جانب مؤسسات التعليم.