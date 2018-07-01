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لجنة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تتابع أعمالها الميدانية

لتطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارًا من ٢٥ صفر العام المقبل

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري؛ لمتابعة الأعمال الميدانية؛ لتطبيق قرار الإيقاف لزراعة الأعلاف الخضراء، اعتبارًا من تاريخ ٢٥ صفر من العام المقبل ١٤٤٠هـ.

يأتي ذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ وتاريخ ٢٥-٢-١٤٣٧هـ، ووفق الضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمشروع، المهندس عبدالرحمن الفضلي، ضرورة التزام المزارعين كافة؛ بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، بحلول التاريخ المقرر أو قبله.

وأشار إلى أن تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؛ لتوفير المياه الجوفية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتوفرة.

وشدد الوزير "الفضلي" على "أن الوزارة لن تسمح لأي مزرعة تزيد عن المساحة المسموح بها بالاستمرار بالزراعة بعد التاريخ المحدد، ويكون الاستمرار بالزراعة للأعلاف الخضراء للمزارع الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط، وسيتم إيقاع العقوبة المقررة نظامًا على المزراع المخالفة".

وخلال الاجتماع، شكر الوزير "الفضلي"؛ مدينة الملك عبدالعزيز، على جهودها في المساعدة على تنفيذ هذا المشروع بتوفيرها صورًا عالية الدقة، وبشكل دوري للمزراع.

وأشار إلى أن الوزارة باتت بتضافر الجهود؛ قادرة على المتابعة بالأقمار الصناعية، للمزارع كافة، والتحقق من نوع المحاصيل وتاريخ زراعتها، إضافة إلى إمكانية التحقق من تسجيلها في برنامج السجل الزراعي من عدمه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تتابع أعمالها الميدانية
سبق

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري؛ لمتابعة الأعمال الميدانية؛ لتطبيق قرار الإيقاف لزراعة الأعلاف الخضراء، اعتبارًا من تاريخ ٢٥ صفر من العام المقبل ١٤٤٠هـ.

يأتي ذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ وتاريخ ٢٥-٢-١٤٣٧هـ، ووفق الضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمشروع، المهندس عبدالرحمن الفضلي، ضرورة التزام المزارعين كافة؛ بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، بحلول التاريخ المقرر أو قبله.

وأشار إلى أن تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؛ لتوفير المياه الجوفية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتوفرة.

وشدد الوزير "الفضلي" على "أن الوزارة لن تسمح لأي مزرعة تزيد عن المساحة المسموح بها بالاستمرار بالزراعة بعد التاريخ المحدد، ويكون الاستمرار بالزراعة للأعلاف الخضراء للمزارع الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط، وسيتم إيقاع العقوبة المقررة نظامًا على المزراع المخالفة".

وخلال الاجتماع، شكر الوزير "الفضلي"؛ مدينة الملك عبدالعزيز، على جهودها في المساعدة على تنفيذ هذا المشروع بتوفيرها صورًا عالية الدقة، وبشكل دوري للمزراع.

وأشار إلى أن الوزارة باتت بتضافر الجهود؛ قادرة على المتابعة بالأقمار الصناعية، للمزارع كافة، والتحقق من نوع المحاصيل وتاريخ زراعتها، إضافة إلى إمكانية التحقق من تسجيلها في برنامج السجل الزراعي من عدمه.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
04:48 PM

لجنة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تتابع أعمالها الميدانية

لتطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارًا من ٢٥ صفر العام المقبل

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
11
13,757

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري؛ لمتابعة الأعمال الميدانية؛ لتطبيق قرار الإيقاف لزراعة الأعلاف الخضراء، اعتبارًا من تاريخ ٢٥ صفر من العام المقبل ١٤٤٠هـ.

يأتي ذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ وتاريخ ٢٥-٢-١٤٣٧هـ، ووفق الضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمشروع، المهندس عبدالرحمن الفضلي، ضرورة التزام المزارعين كافة؛ بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، بحلول التاريخ المقرر أو قبله.

وأشار إلى أن تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؛ لتوفير المياه الجوفية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتوفرة.

وشدد الوزير "الفضلي" على "أن الوزارة لن تسمح لأي مزرعة تزيد عن المساحة المسموح بها بالاستمرار بالزراعة بعد التاريخ المحدد، ويكون الاستمرار بالزراعة للأعلاف الخضراء للمزارع الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط، وسيتم إيقاع العقوبة المقررة نظامًا على المزراع المخالفة".

وخلال الاجتماع، شكر الوزير "الفضلي"؛ مدينة الملك عبدالعزيز، على جهودها في المساعدة على تنفيذ هذا المشروع بتوفيرها صورًا عالية الدقة، وبشكل دوري للمزراع.

وأشار إلى أن الوزارة باتت بتضافر الجهود؛ قادرة على المتابعة بالأقمار الصناعية، للمزارع كافة، والتحقق من نوع المحاصيل وتاريخ زراعتها، إضافة إلى إمكانية التحقق من تسجيلها في برنامج السجل الزراعي من عدمه.

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