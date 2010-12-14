أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والعقود مرعي بن حامد القحطاني قرارًا يقضي بتمديد تكليف الصيدلي نايف بن أسعد الجشعم للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي والإدارة العامة للجودة وكفاءة الإمداد الطبي لمدة عام.
تمديد تكليف ''الجشعم'' مديرًا للتموين الطبي والجودة بوزارة الصحة
أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والعقود مرعي بن حامد القحطاني قرارًا يقضي بتمديد تكليف الصيدلي نايف بن أسعد الجشعم للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي والإدارة العامة للجودة وكفاءة الإمداد الطبي لمدة عام.
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تمديد تكليف ''الجشعم'' مديرًا للتموين الطبي والجودة بوزارة الصحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-13
13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
09:48 PM
تمديد تكليف ''الجشعم'' مديرًا للتموين الطبي والجودة بوزارة الصحة
أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والعقود مرعي بن حامد القحطاني قرارًا يقضي بتمديد تكليف الصيدلي نايف بن أسعد الجشعم للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي والإدارة العامة للجودة وكفاءة الإمداد الطبي لمدة عام.
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