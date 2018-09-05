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ضبط 752 مخالفة توطين لمحال الذهب خلال 25 ألف جولة تفتيشية

نفّذتها "العمل" مع الجهات المختصّة في مختلف المناطق منذ بداية 2018

نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المختصّة في مختلف مناطق المملكة، 25126 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محال الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية 2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "إن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 24128 منشأة (96 %)، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 998 منشأة (4 %)، وضبط 921 مخالفة على مستوى المملكة، منها 752 مخالفة توطين، و169 مخالفة أخرى.

ودعا المتحدث الرسمي، عملاء الوزارة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.

ويأتي قرار "توطين محال الذهب والمجوهرات" في إطار تفعيل برنامج "التوطين بالمناطق"، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.

يُذكر أن برنامج "التوطين بالمناطق" يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 752 مخالفة توطين لمحال الذهب خلال 25 ألف جولة تفتيشية
سبق

نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المختصّة في مختلف مناطق المملكة، 25126 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محال الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية 2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "إن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 24128 منشأة (96 %)، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 998 منشأة (4 %)، وضبط 921 مخالفة على مستوى المملكة، منها 752 مخالفة توطين، و169 مخالفة أخرى.

ودعا المتحدث الرسمي، عملاء الوزارة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.

ويأتي قرار "توطين محال الذهب والمجوهرات" في إطار تفعيل برنامج "التوطين بالمناطق"، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.

يُذكر أن برنامج "التوطين بالمناطق" يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
09:17 AM

ضبط 752 مخالفة توطين لمحال الذهب خلال 25 ألف جولة تفتيشية

نفّذتها "العمل" مع الجهات المختصّة في مختلف المناطق منذ بداية 2018

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المختصّة في مختلف مناطق المملكة، 25126 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محال الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية 2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "إن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 24128 منشأة (96 %)، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 998 منشأة (4 %)، وضبط 921 مخالفة على مستوى المملكة، منها 752 مخالفة توطين، و169 مخالفة أخرى.

ودعا المتحدث الرسمي، عملاء الوزارة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.

ويأتي قرار "توطين محال الذهب والمجوهرات" في إطار تفعيل برنامج "التوطين بالمناطق"، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.

يُذكر أن برنامج "التوطين بالمناطق" يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.

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