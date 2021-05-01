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الإطاحة بمنفّذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات بالرياض

6 باكستانيين.. استولوا على 700 ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بـ 1.3 مليون

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزءٍ من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ (700) ألف ريال، وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1.300) مليون ريال.

ومن خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفّذيها، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضُبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتمّ استردادها بالكامل، فيما استُرد جزءٌ من المبلغ النقدي المسروق، وجرى توقيفهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإطاحة بمنفّذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات بالرياض
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزءٍ من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ (700) ألف ريال، وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1.300) مليون ريال.

ومن خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفّذيها، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضُبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتمّ استردادها بالكامل، فيما استُرد جزءٌ من المبلغ النقدي المسروق، وجرى توقيفهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
10:17 AM
اخر تعديل
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
11:40 AM

الإطاحة بمنفّذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات بالرياض

6 باكستانيين.. استولوا على 700 ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بـ 1.3 مليون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزءٍ من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ (700) ألف ريال، وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1.300) مليون ريال.

ومن خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفّذيها، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضُبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتمّ استردادها بالكامل، فيما استُرد جزءٌ من المبلغ النقدي المسروق، وجرى توقيفهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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