كشف المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، حقيقة التأشير الذي وضع على مقبرة الكندرة بالإخلاء، بأنه كان بالخطأ وتم مسحه في حينه.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارًا عبر حسابه في تويتر لأمين محافظة جدة بعد رصده التأشير، متسائلاً: هل هذا المكتوب على مقبرة الكندرة صحيح؟.
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عن واقعة التأشير على مقبرة الكندرة... "أمانة جدة" لـ"سبق": خطأ وتم مسحه
بعدما وجه أحد المواطنين استفسارًا لأمين المحافظة
كشف المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، حقيقة التأشير الذي وضع على مقبرة الكندرة بالإخلاء، بأنه كان بالخطأ وتم مسحه في حينه.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارًا عبر حسابه في تويتر لأمين محافظة جدة بعد رصده التأشير، متسائلاً: هل هذا المكتوب على مقبرة الكندرة صحيح؟.
كشف المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، حقيقة التأشير الذي وضع على مقبرة الكندرة بالإخلاء، بأنه كان بالخطأ وتم مسحه في حينه.
عن واقعة التأشير على مقبرة الكندرة... "أمانة جدة" لـ"سبق": خطأ وتم مسحه
بعدما وجه أحد المواطنين استفسارًا لأمين المحافظة
كشف المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، حقيقة التأشير الذي وضع على مقبرة الكندرة بالإخلاء، بأنه كان بالخطأ وتم مسحه في حينه.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارًا عبر حسابه في تويتر لأمين محافظة جدة بعد رصده التأشير، متسائلاً: هل هذا المكتوب على مقبرة الكندرة صحيح؟.