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الكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه

دعت الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض لعودة الأمن والأمان

أشادت وزارة الخارجية بدولة الكويت بالجهود المتواصلة والمستمرة للمملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.

وأعربت في بيان أمس، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسفر عن توافق لوقف أشكال التصعيد كافة.

واختتمت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بتجديد ترحيبها بهذا التوافق، داعيةً الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بغية عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن.

الكويت اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه
سبق

أشادت وزارة الخارجية بدولة الكويت بالجهود المتواصلة والمستمرة للمملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.

وأعربت في بيان أمس، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسفر عن توافق لوقف أشكال التصعيد كافة.

واختتمت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بتجديد ترحيبها بهذا التوافق، داعيةً الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بغية عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
12:59 AM

الكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه

دعت الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض لعودة الأمن والأمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشادت وزارة الخارجية بدولة الكويت بالجهود المتواصلة والمستمرة للمملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.

وأعربت في بيان أمس، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسفر عن توافق لوقف أشكال التصعيد كافة.

واختتمت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بتجديد ترحيبها بهذا التوافق، داعيةً الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بغية عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن.

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