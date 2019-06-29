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"آل الشيخ": شخوص ممسوخة من الخارج قدَّمت تأويلات خاطئة لقرار مكبِّرات الصوت

أكد أنه قرار بسيط وأنه لم يُحرِّم حلالاً ولم يُبِحْ حرامًا ولم يمنع واجبًا ولم يأمر بمنكر

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرار مكبرات الصوت بالقرار البسيط جدًّا والعادي؛ فهو لم يُحرِّم حلالاً، ولم يُبِحْ حرامًا، ولم يمنع واجبًا، ولم يأمر بمنكر.

وقال لنشرة التاسعة على قناة mbc: "إن هناك مَن تأثر ببعض الأطروحات التي وردت إلينا من خارج السعودية". منوهًا في هذا الصدد بدرجة الوعي والنضج التي وصل إليها الشعب السعودي لدفع شبهات هؤلاء المستغلين.

وأضاف الوزير آل الشيخ: "هؤلاء الممسوخون لا عقل ولا دين ولا مروءة لهم، يريدون هدم كيان الدولة، وأن نشرد، وأن نذوق ويلات الإهانة والذل، لكن نقول لهم إن الله يحمي هذه البلاد بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الرشيدة، وبفضل شعبها المتميز الذي لا يعرف إلا الله ربًّا ومحمدًا ﷺ نبيًّا، ويقيمون جميع أركان الإسلام على هدى وبصيرة".

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"آل الشيخ": شخوص ممسوخة من الخارج قدَّمت تأويلات خاطئة لقرار مكبِّرات الصوت
سبق

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرار مكبرات الصوت بالقرار البسيط جدًّا والعادي؛ فهو لم يُحرِّم حلالاً، ولم يُبِحْ حرامًا، ولم يمنع واجبًا، ولم يأمر بمنكر.

وقال لنشرة التاسعة على قناة mbc: "إن هناك مَن تأثر ببعض الأطروحات التي وردت إلينا من خارج السعودية". منوهًا في هذا الصدد بدرجة الوعي والنضج التي وصل إليها الشعب السعودي لدفع شبهات هؤلاء المستغلين.

وأضاف الوزير آل الشيخ: "هؤلاء الممسوخون لا عقل ولا دين ولا مروءة لهم، يريدون هدم كيان الدولة، وأن نشرد، وأن نذوق ويلات الإهانة والذل، لكن نقول لهم إن الله يحمي هذه البلاد بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الرشيدة، وبفضل شعبها المتميز الذي لا يعرف إلا الله ربًّا ومحمدًا ﷺ نبيًّا، ويقيمون جميع أركان الإسلام على هدى وبصيرة".

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:28 AM

"آل الشيخ": شخوص ممسوخة من الخارج قدَّمت تأويلات خاطئة لقرار مكبِّرات الصوت

أكد أنه قرار بسيط وأنه لم يُحرِّم حلالاً ولم يُبِحْ حرامًا ولم يمنع واجبًا ولم يأمر بمنكر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
2,913

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرار مكبرات الصوت بالقرار البسيط جدًّا والعادي؛ فهو لم يُحرِّم حلالاً، ولم يُبِحْ حرامًا، ولم يمنع واجبًا، ولم يأمر بمنكر.

وقال لنشرة التاسعة على قناة mbc: "إن هناك مَن تأثر ببعض الأطروحات التي وردت إلينا من خارج السعودية". منوهًا في هذا الصدد بدرجة الوعي والنضج التي وصل إليها الشعب السعودي لدفع شبهات هؤلاء المستغلين.

وأضاف الوزير آل الشيخ: "هؤلاء الممسوخون لا عقل ولا دين ولا مروءة لهم، يريدون هدم كيان الدولة، وأن نشرد، وأن نذوق ويلات الإهانة والذل، لكن نقول لهم إن الله يحمي هذه البلاد بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الرشيدة، وبفضل شعبها المتميز الذي لا يعرف إلا الله ربًّا ومحمدًا ﷺ نبيًّا، ويقيمون جميع أركان الإسلام على هدى وبصيرة".

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