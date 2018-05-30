النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لطب الأسرة وميرك بيوفارما

لإطلاق حملة توعية لاعتلالات الغدة الدرقية ومرض ما قبل السكري

وقعت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع مذكرة تفاهم مع شركة ميرك بيوفارما لإطلاق حملة توعية لاعتلالات الغدة الدرقية ومرض ما قبل السكري، وذلك نسبة للأهمية البالغة لحملة التوعية التي ترفع من وعي المجتمع، وبصورة خاصة ترفع من وعي الشريحة المستهدفة.

وبهذه المناسبة، ألقى الدكتور شاهر الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية طب الأسرة والمجتمع كلمة في المؤتمر الصحفي المصاحب لتوقيع المذكرة تحدث فيها عن أهمية التوعية المجتمعية لمثل هذه الأمراض وبارك فيها التعاون بين الجمعية وشركة ميرك بيوفارما، مشيرًا إلى مدى أهمية إطلاق مثل هذه الحملات، وأضاف نسعى إلى الوصول إلى شراكة مجتمعية على مستوى مؤسسي تقدم كل ما هو مفيد، مشيرًا إلى أن أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ رفع مستوى التوعية الصحية.

وكذلك ألقى الدكتور أشرف أمير نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كلمة أكد خلالها دور الإعلام في نشر الوعي والمعلومات الصحيحة والحرص على تقصي المعلومات والبعد عن الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشيرًا إلى أنه في طب الأسرة يتعامل الطبيب مع المريض بنظرة شمولية، وشدد على دور هذه المبادرة هي نشر الوعي وتعزيز الثقافة حول أمراض السكري والغدة الدرقية، مبينًا أن أمراض السكري تمثل 1 من كل 6 أشخاص مصاب بمرض السكري وبالنسبة لأمراض الغدة الدرقية فإن خمول الغدة الدرقية تشكل 6 % من أفراد المجتمع وفرط نشاط الغدة الدرقية يمثل 1%.

وفي الإطار ذاته، ألقى الدكتور هيثم حبشي الرئيس التنفيذي لشركة ميرك بيوفارما في المملكة العربية السعودية كلمة ذكر فيها أن ما قبل السكري أصبح يشخص كمرض، مشيرًا إلى أهمية التوعية لهذا المرض، وأن التوعية تعد جزءًا من خطة العلاج. وعلى صعيد آخر فإن قصور الغدة الدرقية من الأمراض التي يتأخر تشخيصها وذلك لتشابه أعراضه مثل الإرهاق وزيادة الوزن مع أعراض أمراض أخرى، وهنا تأتي أهمية التوعية لضمان سرعة التشخيص والعلاج.

وعقب ذلك، قام ممثل الجهة المنفذة للحملة شركة الريادة الماسية إبراهيم الغامدي بتقديم درع شكر للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع على إطلاقها لهذه الحملة وشركة ميرك بيوفارما على دعمها لهذه الحملة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لطب الأسرة وميرك بيوفارما
سبق

وقعت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع مذكرة تفاهم مع شركة ميرك بيوفارما لإطلاق حملة توعية لاعتلالات الغدة الدرقية ومرض ما قبل السكري، وذلك نسبة للأهمية البالغة لحملة التوعية التي ترفع من وعي المجتمع، وبصورة خاصة ترفع من وعي الشريحة المستهدفة.

وبهذه المناسبة، ألقى الدكتور شاهر الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية طب الأسرة والمجتمع كلمة في المؤتمر الصحفي المصاحب لتوقيع المذكرة تحدث فيها عن أهمية التوعية المجتمعية لمثل هذه الأمراض وبارك فيها التعاون بين الجمعية وشركة ميرك بيوفارما، مشيرًا إلى مدى أهمية إطلاق مثل هذه الحملات، وأضاف نسعى إلى الوصول إلى شراكة مجتمعية على مستوى مؤسسي تقدم كل ما هو مفيد، مشيرًا إلى أن أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ رفع مستوى التوعية الصحية.

وكذلك ألقى الدكتور أشرف أمير نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كلمة أكد خلالها دور الإعلام في نشر الوعي والمعلومات الصحيحة والحرص على تقصي المعلومات والبعد عن الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشيرًا إلى أنه في طب الأسرة يتعامل الطبيب مع المريض بنظرة شمولية، وشدد على دور هذه المبادرة هي نشر الوعي وتعزيز الثقافة حول أمراض السكري والغدة الدرقية، مبينًا أن أمراض السكري تمثل 1 من كل 6 أشخاص مصاب بمرض السكري وبالنسبة لأمراض الغدة الدرقية فإن خمول الغدة الدرقية تشكل 6 % من أفراد المجتمع وفرط نشاط الغدة الدرقية يمثل 1%.

وفي الإطار ذاته، ألقى الدكتور هيثم حبشي الرئيس التنفيذي لشركة ميرك بيوفارما في المملكة العربية السعودية كلمة ذكر فيها أن ما قبل السكري أصبح يشخص كمرض، مشيرًا إلى أهمية التوعية لهذا المرض، وأن التوعية تعد جزءًا من خطة العلاج. وعلى صعيد آخر فإن قصور الغدة الدرقية من الأمراض التي يتأخر تشخيصها وذلك لتشابه أعراضه مثل الإرهاق وزيادة الوزن مع أعراض أمراض أخرى، وهنا تأتي أهمية التوعية لضمان سرعة التشخيص والعلاج.

وعقب ذلك، قام ممثل الجهة المنفذة للحملة شركة الريادة الماسية إبراهيم الغامدي بتقديم درع شكر للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع على إطلاقها لهذه الحملة وشركة ميرك بيوفارما على دعمها لهذه الحملة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:08 PM

توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لطب الأسرة وميرك بيوفارما

لإطلاق حملة توعية لاعتلالات الغدة الدرقية ومرض ما قبل السكري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
32

وقعت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع مذكرة تفاهم مع شركة ميرك بيوفارما لإطلاق حملة توعية لاعتلالات الغدة الدرقية ومرض ما قبل السكري، وذلك نسبة للأهمية البالغة لحملة التوعية التي ترفع من وعي المجتمع، وبصورة خاصة ترفع من وعي الشريحة المستهدفة.

وبهذه المناسبة، ألقى الدكتور شاهر الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية طب الأسرة والمجتمع كلمة في المؤتمر الصحفي المصاحب لتوقيع المذكرة تحدث فيها عن أهمية التوعية المجتمعية لمثل هذه الأمراض وبارك فيها التعاون بين الجمعية وشركة ميرك بيوفارما، مشيرًا إلى مدى أهمية إطلاق مثل هذه الحملات، وأضاف نسعى إلى الوصول إلى شراكة مجتمعية على مستوى مؤسسي تقدم كل ما هو مفيد، مشيرًا إلى أن أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ رفع مستوى التوعية الصحية.

وكذلك ألقى الدكتور أشرف أمير نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كلمة أكد خلالها دور الإعلام في نشر الوعي والمعلومات الصحيحة والحرص على تقصي المعلومات والبعد عن الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشيرًا إلى أنه في طب الأسرة يتعامل الطبيب مع المريض بنظرة شمولية، وشدد على دور هذه المبادرة هي نشر الوعي وتعزيز الثقافة حول أمراض السكري والغدة الدرقية، مبينًا أن أمراض السكري تمثل 1 من كل 6 أشخاص مصاب بمرض السكري وبالنسبة لأمراض الغدة الدرقية فإن خمول الغدة الدرقية تشكل 6 % من أفراد المجتمع وفرط نشاط الغدة الدرقية يمثل 1%.

وفي الإطار ذاته، ألقى الدكتور هيثم حبشي الرئيس التنفيذي لشركة ميرك بيوفارما في المملكة العربية السعودية كلمة ذكر فيها أن ما قبل السكري أصبح يشخص كمرض، مشيرًا إلى أهمية التوعية لهذا المرض، وأن التوعية تعد جزءًا من خطة العلاج. وعلى صعيد آخر فإن قصور الغدة الدرقية من الأمراض التي يتأخر تشخيصها وذلك لتشابه أعراضه مثل الإرهاق وزيادة الوزن مع أعراض أمراض أخرى، وهنا تأتي أهمية التوعية لضمان سرعة التشخيص والعلاج.

وعقب ذلك، قام ممثل الجهة المنفذة للحملة شركة الريادة الماسية إبراهيم الغامدي بتقديم درع شكر للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع على إطلاقها لهذه الحملة وشركة ميرك بيوفارما على دعمها لهذه الحملة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,177
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,822
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,426

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة