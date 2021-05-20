النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشيلات" مصدر إزعاج في حديقة الأراك بمكة لجذب الأطفال

المتنزهون تساءلوا عن مدى نظاميتها خصوصًا أنها تُشغَّل بصوت صاخب

أبدى عددٌ من المتنزهين بحديقة الأراك بمكة المكرمة انزعاجهم الشديد من "الشيلات" التي تسيطر على أجواء الحديقة، متسائلين عن مدى نظامية تلك الألعاب التي يلجأ أصحابها إلى تشغيل الشيلات بصوت عالٍ كنوع من جذب الأطفال.

وبحسب المتنزهين؛ فإن أصحاب الألعاب يلجؤون إلى تشغيل "الشيلات" بأصوات عالية كنوع من جذب الأطفال إلى تلك الألعاب، وسط تساؤلات عن مدى نظامية تلك الألعاب التي تصاحبها أصوات صاخبة وعالية.

وطالبوا عبر "سبق" بضرورة وقوف الفِرق البلدية على الحديقة للحد من الألعاب التي يصحبها " شيلات " بصوت عالٍ قد تتسبب في نفور المتنزهين الذين يبحثون عن التنزه بعيدًا عن الأصوات العالية بغض النظر كانت شيلات أو أغاني.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
"الشيلات" مصدر إزعاج في حديقة الأراك بمكة لجذب الأطفال
سبق

أبدى عددٌ من المتنزهين بحديقة الأراك بمكة المكرمة انزعاجهم الشديد من "الشيلات" التي تسيطر على أجواء الحديقة، متسائلين عن مدى نظامية تلك الألعاب التي يلجأ أصحابها إلى تشغيل الشيلات بصوت عالٍ كنوع من جذب الأطفال.

وبحسب المتنزهين؛ فإن أصحاب الألعاب يلجؤون إلى تشغيل "الشيلات" بأصوات عالية كنوع من جذب الأطفال إلى تلك الألعاب، وسط تساؤلات عن مدى نظامية تلك الألعاب التي تصاحبها أصوات صاخبة وعالية.

وطالبوا عبر "سبق" بضرورة وقوف الفِرق البلدية على الحديقة للحد من الألعاب التي يصحبها " شيلات " بصوت عالٍ قد تتسبب في نفور المتنزهين الذين يبحثون عن التنزه بعيدًا عن الأصوات العالية بغض النظر كانت شيلات أو أغاني.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
10:49 PM

"الشيلات" مصدر إزعاج في حديقة الأراك بمكة لجذب الأطفال

المتنزهون تساءلوا عن مدى نظاميتها خصوصًا أنها تُشغَّل بصوت صاخب

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
15
6,627

أبدى عددٌ من المتنزهين بحديقة الأراك بمكة المكرمة انزعاجهم الشديد من "الشيلات" التي تسيطر على أجواء الحديقة، متسائلين عن مدى نظامية تلك الألعاب التي يلجأ أصحابها إلى تشغيل الشيلات بصوت عالٍ كنوع من جذب الأطفال.

وبحسب المتنزهين؛ فإن أصحاب الألعاب يلجؤون إلى تشغيل "الشيلات" بأصوات عالية كنوع من جذب الأطفال إلى تلك الألعاب، وسط تساؤلات عن مدى نظامية تلك الألعاب التي تصاحبها أصوات صاخبة وعالية.

وطالبوا عبر "سبق" بضرورة وقوف الفِرق البلدية على الحديقة للحد من الألعاب التي يصحبها " شيلات " بصوت عالٍ قد تتسبب في نفور المتنزهين الذين يبحثون عن التنزه بعيدًا عن الأصوات العالية بغض النظر كانت شيلات أو أغاني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة