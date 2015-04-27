ازدانت جبال فيفاء جمالًا فوق جمالها؛ بغزارة الأمطار التي هطلت صباح اليوم الثلاثاء، واستمرت حتى الظهر. وتفصيلًا، تعوّد الأهالي في فيفاء على الأجواء الرمضانية الماطرة، التي تهطل غالبًا في المساء وعند ساعات الغروب، لتضفي الأمطار جوًّا روحانيًّا فريدًا خاصة وقت الإفطار. وكان المركز الوطني للأرصاد؛ قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفاء، فيما جدد "الدفاع المدني" تحذيره من الاقتراب من بطون الأودية، وتجمُّعات المياه.

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على "فيفاء" وتزيّن جبالها عبدالرحمن السلماني سبق 2021-04-27 ازدانت جبال فيفاء جمالًا فوق جمالها؛ بغزارة الأمطار التي هطلت صباح اليوم الثلاثاء، واستمرت حتى الظهر.

وتفصيلًا، تعوّد الأهالي في فيفاء على الأجواء الرمضانية الماطرة، التي تهطل غالبًا في المساء وعند ساعات الغروب، لتضفي الأمطار جوًّا روحانيًّا فريدًا خاصة وقت الإفطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد؛ قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفاء، فيما جدد "الدفاع المدني" تحذيره من الاقتراب من بطون الأودية، وتجمُّعات المياه.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 07:47 PM

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على "فيفاء" وتزيّن جبالها "المدني" حذّر من الاقتراب من بطون الأودية وتجمُّعات المياه





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ازدانت جبال فيفاء جمالًا فوق جمالها؛ بغزارة الأمطار التي هطلت صباح اليوم الثلاثاء، واستمرت حتى الظهر.

وتفصيلًا، تعوّد الأهالي في فيفاء على الأجواء الرمضانية الماطرة، التي تهطل غالبًا في المساء وعند ساعات الغروب، لتضفي الأمطار جوًّا روحانيًّا فريدًا خاصة وقت الإفطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد؛ قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفاء، فيما جدد "الدفاع المدني" تحذيره من الاقتراب من بطون الأودية، وتجمُّعات المياه.