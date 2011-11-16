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الرياض .."تنامي" تطلق مركز الشراكات المجتمعية وتعقد اجتماع مجلس إدارتها "السادس"

أطلقت مبادرة لتأهيل قيادات العمل التطوعي بالمملكة على إدارة "وحدات التطوع"

تصوير: مشل السهلي:

عقدت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" اجتماع مجلس إدارتها السادس بمقر الجمعية بالرياض، وذلك مساء أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد العبد الكريم وبحضور كلٍ من المشرف المالي سالم ترابة، وأعضاء مجلس الإدارة عادل المطوَّع سلطان بن سفران، والدكتور خالد النقية، وأحمد الطريسي، والأمين العام للجمعية خالد العواد.

وقد تخلل الاجتماع استعراض التقارير الربعية الأول والثاني والثالث، ومشروع مركز الشراكات المجتمعية، وخطاب منحة دعم المقرات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمت مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد حسب الوضع الحالي للجمعية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد العبد الكريم أن ما تم إنجازه من مشروعات جاء بتكاتف وتعاون جميع منسوبي جمعية تنامي، بقيادة الأمين العام خالد العواد، وأن هذه المنجزات والفعاليّات والمبادرات تحققت الأهداف المرسومة لها ولله الحمد وأسهمت بشكل كبير في ترسيخ رسالة الجمعية التنموية وأهدافها وبرامجها.

وأكد الأمين العام خالد العواد أن الجمعية تسعى إلى تأهيل عددٍ كبير من قيادات العمل التطوعي في المملكة لإدارة “وحدات التطوع” لتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة للوصول إلى مليون متطوع قبل العام 2030م.

وأشار"العواد" إلى تأهيل عددٍ من المديرين التنفيذيين في الجمعيات الأهلية الناشئة، إضافة إلى برنامج تأسيس الجمعيات التعاونية، لافتًا إلى أن“تنامي تك” تضم عددًا من المنصات منها منصة “جدير” المعنية بتطوع الخبراء، والروزنامة، ومنصة 100 يوم للجمعيات الناشئة، وحوكمني، ومنصة معين.

يُشار إلى أن جمعية تنامي تعنى بتطوير العمل التنموي وقد أطلقت عدة مبادرات نوعية منها مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج“، ومنصات “تنامي تك“، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

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الرياض .."تنامي" تطلق مركز الشراكات المجتمعية وتعقد اجتماع مجلس إدارتها "السادس"
سبق

تصوير: مشل السهلي:

عقدت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" اجتماع مجلس إدارتها السادس بمقر الجمعية بالرياض، وذلك مساء أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد العبد الكريم وبحضور كلٍ من المشرف المالي سالم ترابة، وأعضاء مجلس الإدارة عادل المطوَّع سلطان بن سفران، والدكتور خالد النقية، وأحمد الطريسي، والأمين العام للجمعية خالد العواد.

وقد تخلل الاجتماع استعراض التقارير الربعية الأول والثاني والثالث، ومشروع مركز الشراكات المجتمعية، وخطاب منحة دعم المقرات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمت مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد حسب الوضع الحالي للجمعية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد العبد الكريم أن ما تم إنجازه من مشروعات جاء بتكاتف وتعاون جميع منسوبي جمعية تنامي، بقيادة الأمين العام خالد العواد، وأن هذه المنجزات والفعاليّات والمبادرات تحققت الأهداف المرسومة لها ولله الحمد وأسهمت بشكل كبير في ترسيخ رسالة الجمعية التنموية وأهدافها وبرامجها.

وأكد الأمين العام خالد العواد أن الجمعية تسعى إلى تأهيل عددٍ كبير من قيادات العمل التطوعي في المملكة لإدارة “وحدات التطوع” لتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة للوصول إلى مليون متطوع قبل العام 2030م.

وأشار"العواد" إلى تأهيل عددٍ من المديرين التنفيذيين في الجمعيات الأهلية الناشئة، إضافة إلى برنامج تأسيس الجمعيات التعاونية، لافتًا إلى أن“تنامي تك” تضم عددًا من المنصات منها منصة “جدير” المعنية بتطوع الخبراء، والروزنامة، ومنصة 100 يوم للجمعيات الناشئة، وحوكمني، ومنصة معين.

يُشار إلى أن جمعية تنامي تعنى بتطوير العمل التنموي وقد أطلقت عدة مبادرات نوعية منها مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج“، ومنصات “تنامي تك“، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
11:02 PM

الرياض .."تنامي" تطلق مركز الشراكات المجتمعية وتعقد اجتماع مجلس إدارتها "السادس"

أطلقت مبادرة لتأهيل قيادات العمل التطوعي بالمملكة على إدارة "وحدات التطوع"

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زيد الخمشي - الرياض
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تصوير: مشل السهلي:

عقدت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" اجتماع مجلس إدارتها السادس بمقر الجمعية بالرياض، وذلك مساء أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد العبد الكريم وبحضور كلٍ من المشرف المالي سالم ترابة، وأعضاء مجلس الإدارة عادل المطوَّع سلطان بن سفران، والدكتور خالد النقية، وأحمد الطريسي، والأمين العام للجمعية خالد العواد.

وقد تخلل الاجتماع استعراض التقارير الربعية الأول والثاني والثالث، ومشروع مركز الشراكات المجتمعية، وخطاب منحة دعم المقرات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمت مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد حسب الوضع الحالي للجمعية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد العبد الكريم أن ما تم إنجازه من مشروعات جاء بتكاتف وتعاون جميع منسوبي جمعية تنامي، بقيادة الأمين العام خالد العواد، وأن هذه المنجزات والفعاليّات والمبادرات تحققت الأهداف المرسومة لها ولله الحمد وأسهمت بشكل كبير في ترسيخ رسالة الجمعية التنموية وأهدافها وبرامجها.

وأكد الأمين العام خالد العواد أن الجمعية تسعى إلى تأهيل عددٍ كبير من قيادات العمل التطوعي في المملكة لإدارة “وحدات التطوع” لتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة للوصول إلى مليون متطوع قبل العام 2030م.

وأشار"العواد" إلى تأهيل عددٍ من المديرين التنفيذيين في الجمعيات الأهلية الناشئة، إضافة إلى برنامج تأسيس الجمعيات التعاونية، لافتًا إلى أن“تنامي تك” تضم عددًا من المنصات منها منصة “جدير” المعنية بتطوع الخبراء، والروزنامة، ومنصة 100 يوم للجمعيات الناشئة، وحوكمني، ومنصة معين.

يُشار إلى أن جمعية تنامي تعنى بتطوير العمل التنموي وقد أطلقت عدة مبادرات نوعية منها مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج“، ومنصات “تنامي تك“، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

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