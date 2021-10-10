أكثر من ألف سيدة أجرت الفحص المبكر عن سرطان الثدي بالعيادة المتنقلة

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر لحملة "تراكِ تهمينا"

شهدت العيادة المتنقلة التابعة لمركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، إقبالاً واسعاً من قبل السيدات، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر للتوعية عن سرطان الثدي.

ووصل عدد السيدات إلى 1191، استفدن من خدمات العيادة المتنقلة، والتي شملت فحصاً سريرياً للأعمار الأصغر من 40 سنة، وفحص الماموجرام للأعمار من 40 سنة فما فوق، إضافة إلى أركان للتوعية والتثقيف بأهمية الفحص المبكر لمساهمته بزيادة فرص الشفاء بنسبة 95%، بإذن الله.

يذكر أنه وصل عدد المستفيدات من خدمة فحص الماموجرام إلى 80 سيدة، خدمة الفحص السريري 111 وخدمة التثقيف الصحي 1000، وتم تسجيل ثلاث حالات اشتباه بسرطان الثدي.

ويضم مركز عبد اللطيف للكشف المبكر، أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة المزودة بأحدث الأجهزة يقودها كوادر طبية.

وشمل مسار العيادة المتنقلة لمركز عبد اللطيف أكثر من منطقة منها: جلاجل والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 3/10/2021م، المجمعة لمدة أربعة أيام من تاريخ 6/10/2021م، ومن بعدها بإذن الله، منطقة الأرطاوية لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 11/10/2021م، ثم ينتهي مسار العيادة المتنقلة في مدينة الرياض للمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة لبقية الشهر.

ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتفالمركز 0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكتروني https://scs.imamu.edu.sa/public/AppointmentRequest.aspx