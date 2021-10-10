النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من ألف سيدة أجرت الفحص المبكر عن سرطان الثدي بالعيادة المتنقلة

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر لحملة "تراكِ تهمينا"

شهدت العيادة المتنقلة التابعة لمركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، إقبالاً واسعاً من قبل السيدات، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر للتوعية عن سرطان الثدي.

ووصل عدد السيدات إلى 1191، استفدن من خدمات العيادة المتنقلة، والتي شملت فحصاً سريرياً للأعمار الأصغر من 40 سنة، وفحص الماموجرام للأعمار من 40 سنة فما فوق، إضافة إلى أركان للتوعية والتثقيف بأهمية الفحص المبكر لمساهمته بزيادة فرص الشفاء بنسبة 95%، بإذن الله.

يذكر أنه وصل عدد المستفيدات من خدمة فحص الماموجرام إلى 80 سيدة، خدمة الفحص السريري 111 وخدمة التثقيف الصحي 1000، وتم تسجيل ثلاث حالات اشتباه بسرطان الثدي.

ويضم مركز عبد اللطيف للكشف المبكر، أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة المزودة بأحدث الأجهزة يقودها كوادر طبية.

وشمل مسار العيادة المتنقلة لمركز عبد اللطيف أكثر من منطقة منها: جلاجل والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 3/10/2021م، المجمعة لمدة أربعة أيام من تاريخ 6/10/2021م، ومن بعدها بإذن الله، منطقة الأرطاوية لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 11/10/2021م، ثم ينتهي مسار العيادة المتنقلة في مدينة الرياض للمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة لبقية الشهر.

ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتفالمركز 0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكتروني https://scs.imamu.edu.sa/public/AppointmentRequest.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من ألف سيدة أجرت الفحص المبكر عن سرطان الثدي بالعيادة المتنقلة
سبق

شهدت العيادة المتنقلة التابعة لمركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، إقبالاً واسعاً من قبل السيدات، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر للتوعية عن سرطان الثدي.

ووصل عدد السيدات إلى 1191، استفدن من خدمات العيادة المتنقلة، والتي شملت فحصاً سريرياً للأعمار الأصغر من 40 سنة، وفحص الماموجرام للأعمار من 40 سنة فما فوق، إضافة إلى أركان للتوعية والتثقيف بأهمية الفحص المبكر لمساهمته بزيادة فرص الشفاء بنسبة 95%، بإذن الله.

يذكر أنه وصل عدد المستفيدات من خدمة فحص الماموجرام إلى 80 سيدة، خدمة الفحص السريري 111 وخدمة التثقيف الصحي 1000، وتم تسجيل ثلاث حالات اشتباه بسرطان الثدي.

ويضم مركز عبد اللطيف للكشف المبكر، أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة المزودة بأحدث الأجهزة يقودها كوادر طبية.

وشمل مسار العيادة المتنقلة لمركز عبد اللطيف أكثر من منطقة منها: جلاجل والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 3/10/2021م، المجمعة لمدة أربعة أيام من تاريخ 6/10/2021م، ومن بعدها بإذن الله، منطقة الأرطاوية لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 11/10/2021م، ثم ينتهي مسار العيادة المتنقلة في مدينة الرياض للمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة لبقية الشهر.

ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتفالمركز 0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكتروني https://scs.imamu.edu.sa/public/AppointmentRequest.aspx

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
07:45 PM

أكثر من ألف سيدة أجرت الفحص المبكر عن سرطان الثدي بالعيادة المتنقلة

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر لحملة "تراكِ تهمينا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
442

شهدت العيادة المتنقلة التابعة لمركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، إقبالاً واسعاً من قبل السيدات، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر للتوعية عن سرطان الثدي.

ووصل عدد السيدات إلى 1191، استفدن من خدمات العيادة المتنقلة، والتي شملت فحصاً سريرياً للأعمار الأصغر من 40 سنة، وفحص الماموجرام للأعمار من 40 سنة فما فوق، إضافة إلى أركان للتوعية والتثقيف بأهمية الفحص المبكر لمساهمته بزيادة فرص الشفاء بنسبة 95%، بإذن الله.

يذكر أنه وصل عدد المستفيدات من خدمة فحص الماموجرام إلى 80 سيدة، خدمة الفحص السريري 111 وخدمة التثقيف الصحي 1000، وتم تسجيل ثلاث حالات اشتباه بسرطان الثدي.

ويضم مركز عبد اللطيف للكشف المبكر، أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة المزودة بأحدث الأجهزة يقودها كوادر طبية.

وشمل مسار العيادة المتنقلة لمركز عبد اللطيف أكثر من منطقة منها: جلاجل والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 3/10/2021م، المجمعة لمدة أربعة أيام من تاريخ 6/10/2021م، ومن بعدها بإذن الله، منطقة الأرطاوية لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 11/10/2021م، ثم ينتهي مسار العيادة المتنقلة في مدينة الرياض للمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة لبقية الشهر.

ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتفالمركز 0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكتروني https://scs.imamu.edu.sa/public/AppointmentRequest.aspx

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,389
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,017
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,568

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة