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أخضر الصالات يواصل معسكر الدمام ويستعد لودية طاجيكستان

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، تدريباته بمعسكره المقام بمدينة الدمام، تحضيرًا للمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب طاجيكستان الأربعاء، ضمن البرنامج الإعدادي الفني والذي يمثل المرحلة الثالثة استعدادًا لكأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأدى الأخضر تدريباته على صالة قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد خلال الحصة التدريبية إلى رسم الخطة التي سينتهجها في المباراة الودية.

واختتمت الحصة بإجراء مناورة على كامل الصالة، شهدت مشاركة اللاعب محسن فقيهي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

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أخضر الصالات يواصل معسكر الدمام ويستعد لودية طاجيكستان
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، تدريباته بمعسكره المقام بمدينة الدمام، تحضيرًا للمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب طاجيكستان الأربعاء، ضمن البرنامج الإعدادي الفني والذي يمثل المرحلة الثالثة استعدادًا لكأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأدى الأخضر تدريباته على صالة قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد خلال الحصة التدريبية إلى رسم الخطة التي سينتهجها في المباراة الودية.

واختتمت الحصة بإجراء مناورة على كامل الصالة، شهدت مشاركة اللاعب محسن فقيهي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:28 PM

أخضر الصالات يواصل معسكر الدمام ويستعد لودية طاجيكستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، تدريباته بمعسكره المقام بمدينة الدمام، تحضيرًا للمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب طاجيكستان الأربعاء، ضمن البرنامج الإعدادي الفني والذي يمثل المرحلة الثالثة استعدادًا لكأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأدى الأخضر تدريباته على صالة قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد خلال الحصة التدريبية إلى رسم الخطة التي سينتهجها في المباراة الودية.

واختتمت الحصة بإجراء مناورة على كامل الصالة، شهدت مشاركة اللاعب محسن فقيهي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

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