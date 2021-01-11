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شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي

رغم الظروف الحالية التي تعتمد على التعلم عن بُعد

تعاهدت معلمة في مدرسة الثمامية الابتدائية 240 كلم جنوب حائل، طالباتها بالصف الثالث بالجوائز التشجيعية رغم ظروف الدراسة الحالية التي تعتمد على التعلم عن بُعد.

وكانت المعلمة "بشرى سعيد المغذوي" قد وضعت خطة عملية لضمان استفادة طالباتها من أسلوب التعليم الجديد، وفهم الدروس فهماً لا يقل عن الاستفادة أثناء الحصة الدراسية داخل المدرسة.

وتمثلت الخطة التي وضعتها المعلمة، على استمرارها بتشجيع طالباتها من حسابها الخاص بجوائز مختلفة وفق فئة وضعتها حسب المستوى الدراسي، فالطالبات ذات المستويات الممتازة يحصلن على جوائز، أكثر قيمة وسعراً من الطالبات ذات مستوى "جيد جدًا" وكذلك مستوى"جيد" و"مقبول"، وحتى المستوى المتدني لم تحرمهن المعلمة من الجوائز تشجيعاً لهن على تحسين مستواهن.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل سيّرت المعلمة سائقها الخاص من المدينة المنورة لتوصيل الجوائز إلى الثمامية على بعد ٢٥٠ كلم من مقر سكنها بالمدينة، ووضع الجوائز مُعلّمة باسم كل طالبة عند إحدى التموينات في القرية. واستقبل الطالبات اليوم جوائز نهاية الفصل الدراسي الأول.

من جانبهم قدم عدد من أولياء أمور الطالبات شكرهم وتقديرهم للمعلمة"المغذوي" الذين أكدوا أن مستوى بناتهم مع تلك المعلمة تحسن بشكل كبيرجداً، وعكس تشجيعها لطالباتها تنافساً كبيرًا بينهما في إتقان ما تكلفهن به المعلمة من واجبات.
وأشار أولياء أمور الطالبات إلى أن المعلمة دأبت على ذلك منذ مباشرتها بالمدرسة منذ ثلاث سنوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي
سبق

تعاهدت معلمة في مدرسة الثمامية الابتدائية 240 كلم جنوب حائل، طالباتها بالصف الثالث بالجوائز التشجيعية رغم ظروف الدراسة الحالية التي تعتمد على التعلم عن بُعد.

وكانت المعلمة "بشرى سعيد المغذوي" قد وضعت خطة عملية لضمان استفادة طالباتها من أسلوب التعليم الجديد، وفهم الدروس فهماً لا يقل عن الاستفادة أثناء الحصة الدراسية داخل المدرسة.

وتمثلت الخطة التي وضعتها المعلمة، على استمرارها بتشجيع طالباتها من حسابها الخاص بجوائز مختلفة وفق فئة وضعتها حسب المستوى الدراسي، فالطالبات ذات المستويات الممتازة يحصلن على جوائز، أكثر قيمة وسعراً من الطالبات ذات مستوى "جيد جدًا" وكذلك مستوى"جيد" و"مقبول"، وحتى المستوى المتدني لم تحرمهن المعلمة من الجوائز تشجيعاً لهن على تحسين مستواهن.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل سيّرت المعلمة سائقها الخاص من المدينة المنورة لتوصيل الجوائز إلى الثمامية على بعد ٢٥٠ كلم من مقر سكنها بالمدينة، ووضع الجوائز مُعلّمة باسم كل طالبة عند إحدى التموينات في القرية. واستقبل الطالبات اليوم جوائز نهاية الفصل الدراسي الأول.

من جانبهم قدم عدد من أولياء أمور الطالبات شكرهم وتقديرهم للمعلمة"المغذوي" الذين أكدوا أن مستوى بناتهم مع تلك المعلمة تحسن بشكل كبيرجداً، وعكس تشجيعها لطالباتها تنافساً كبيرًا بينهما في إتقان ما تكلفهن به المعلمة من واجبات.
وأشار أولياء أمور الطالبات إلى أن المعلمة دأبت على ذلك منذ مباشرتها بالمدرسة منذ ثلاث سنوات.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
06:31 PM

شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي

رغم الظروف الحالية التي تعتمد على التعلم عن بُعد

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خالد السليمي - حائل
11
2,271

تعاهدت معلمة في مدرسة الثمامية الابتدائية 240 كلم جنوب حائل، طالباتها بالصف الثالث بالجوائز التشجيعية رغم ظروف الدراسة الحالية التي تعتمد على التعلم عن بُعد.

وكانت المعلمة "بشرى سعيد المغذوي" قد وضعت خطة عملية لضمان استفادة طالباتها من أسلوب التعليم الجديد، وفهم الدروس فهماً لا يقل عن الاستفادة أثناء الحصة الدراسية داخل المدرسة.

وتمثلت الخطة التي وضعتها المعلمة، على استمرارها بتشجيع طالباتها من حسابها الخاص بجوائز مختلفة وفق فئة وضعتها حسب المستوى الدراسي، فالطالبات ذات المستويات الممتازة يحصلن على جوائز، أكثر قيمة وسعراً من الطالبات ذات مستوى "جيد جدًا" وكذلك مستوى"جيد" و"مقبول"، وحتى المستوى المتدني لم تحرمهن المعلمة من الجوائز تشجيعاً لهن على تحسين مستواهن.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل سيّرت المعلمة سائقها الخاص من المدينة المنورة لتوصيل الجوائز إلى الثمامية على بعد ٢٥٠ كلم من مقر سكنها بالمدينة، ووضع الجوائز مُعلّمة باسم كل طالبة عند إحدى التموينات في القرية. واستقبل الطالبات اليوم جوائز نهاية الفصل الدراسي الأول.

من جانبهم قدم عدد من أولياء أمور الطالبات شكرهم وتقديرهم للمعلمة"المغذوي" الذين أكدوا أن مستوى بناتهم مع تلك المعلمة تحسن بشكل كبيرجداً، وعكس تشجيعها لطالباتها تنافساً كبيرًا بينهما في إتقان ما تكلفهن به المعلمة من واجبات.
وأشار أولياء أمور الطالبات إلى أن المعلمة دأبت على ذلك منذ مباشرتها بالمدرسة منذ ثلاث سنوات.

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