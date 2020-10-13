النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرمينيا وأذربيجان تواصلان القتال.. وتتبادلان الاتهامات عن خرق الهدنة

امتدت الهجمات إلى عدة مناطق على الجانبين

واصلت القوات الانفصالية الأرمنية في ناغورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني، اليوم (الثلاثاء)، القتال في عدة مناطق على الجبهة، في انتهاك لاتفاق الهدنة الإنسانية لليوم الرابع على التوالي.

وتبادل الطرفان المسؤولية عن الأعمال الحربية التي أسفرت عن حوالي 600 قتيل، بينهم 67 مدنيًا، وفقًا لتعداد جزئي.

واتهم المسلحون الانفصاليون في ناغورني كاراباخ الجيش الأذربيجاني بشن هجوم ثلاثي في الجنوب والشمال والشمال الشرقي للإقليم المعلن من طرف واحد.

من ناحيتها، ذكرت أذربيجان أنها تحترم وقف إطلاق النار، لكن الانفصاليين الأرمن أطلقوا النار على مناطق وغورانبوي وترتار وأغدام الأذربيجانية.

أرمينيا أذربيجان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أرمينيا وأذربيجان تواصلان القتال.. وتتبادلان الاتهامات عن خرق الهدنة
سبق

واصلت القوات الانفصالية الأرمنية في ناغورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني، اليوم (الثلاثاء)، القتال في عدة مناطق على الجبهة، في انتهاك لاتفاق الهدنة الإنسانية لليوم الرابع على التوالي.

وتبادل الطرفان المسؤولية عن الأعمال الحربية التي أسفرت عن حوالي 600 قتيل، بينهم 67 مدنيًا، وفقًا لتعداد جزئي.

واتهم المسلحون الانفصاليون في ناغورني كاراباخ الجيش الأذربيجاني بشن هجوم ثلاثي في الجنوب والشمال والشمال الشرقي للإقليم المعلن من طرف واحد.

من ناحيتها، ذكرت أذربيجان أنها تحترم وقف إطلاق النار، لكن الانفصاليين الأرمن أطلقوا النار على مناطق وغورانبوي وترتار وأغدام الأذربيجانية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:58 PM

أرمينيا وأذربيجان تواصلان القتال.. وتتبادلان الاتهامات عن خرق الهدنة

امتدت الهجمات إلى عدة مناطق على الجانبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
719

واصلت القوات الانفصالية الأرمنية في ناغورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني، اليوم (الثلاثاء)، القتال في عدة مناطق على الجبهة، في انتهاك لاتفاق الهدنة الإنسانية لليوم الرابع على التوالي.

وتبادل الطرفان المسؤولية عن الأعمال الحربية التي أسفرت عن حوالي 600 قتيل، بينهم 67 مدنيًا، وفقًا لتعداد جزئي.

واتهم المسلحون الانفصاليون في ناغورني كاراباخ الجيش الأذربيجاني بشن هجوم ثلاثي في الجنوب والشمال والشمال الشرقي للإقليم المعلن من طرف واحد.

من ناحيتها، ذكرت أذربيجان أنها تحترم وقف إطلاق النار، لكن الانفصاليين الأرمن أطلقوا النار على مناطق وغورانبوي وترتار وأغدام الأذربيجانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة