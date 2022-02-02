النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع الإماراتية" تعترض وتُدمِّر 3 طائرات مُسيَّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد

أكدت أنها على أُهبة الاستعداد للتعامل مع أية تهديدات لحماية الدولة من أي اعتداء

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/ 2/ 2022 بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أنها على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

الإمارات وزارة الدفاع الإماراتية طائرات مسيرة طائرات من دون طيار

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الدفاع الإماراتية" تعترض وتُدمِّر 3 طائرات مُسيَّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/ 2/ 2022 بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أنها على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
11:13 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
02:02 AM

"الدفاع الإماراتية" تعترض وتُدمِّر 3 طائرات مُسيَّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد

أكدت أنها على أُهبة الاستعداد للتعامل مع أية تهديدات لحماية الدولة من أي اعتداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,750

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/ 2/ 2022 بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أنها على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,138
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,883
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,823

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة