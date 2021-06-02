"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني

"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني
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"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدنيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-02
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
12:43 PM
"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني
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