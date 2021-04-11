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"وزير البيئة" يدشن نظامي التنبؤ الآنيّ للأرصاد "بيان" والتوقعات عالية الدقة

لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأحد بمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة، نظام التنبؤ الآنيّ (بيان) والمطور محليًّا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام التوقعات العددية عالية الدقة للطقس والخدمات البحرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن هذه المشاريع التقنية ستساهم في رفع قدرات المركز الوطني للأرصاد في زيادة دقة التوقعات والإنذارات من الظواهر الجوية الشديدة والأخطار الطبيعية، ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية والمعلومات المناخية.

وأضاف "غلام"، أن برامج التحول الوطني للمركز الوطني للأرصاد، يتكون من عدد من المشاريع الحيوية والتنموية الهامة؛ أبرزها مشاريع تركيب ٧٥ محطة أوتوماتيكية تضاف إلى خدمات الرصد الأتوماتيكي للمركز، وتوسيع نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية من خلال تركيب عدد ٥ محطات رصد بحرية عائمة، و(3) محطات بث لاسلكية، بالإضافة إلى محطات رصد الأمواج والتيارات البحرية وتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس من خلال رفع القدرات المعنية.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير البيئة" يدشن نظامي التنبؤ الآنيّ للأرصاد "بيان" والتوقعات عالية الدقة
سبق

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأحد بمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة، نظام التنبؤ الآنيّ (بيان) والمطور محليًّا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام التوقعات العددية عالية الدقة للطقس والخدمات البحرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن هذه المشاريع التقنية ستساهم في رفع قدرات المركز الوطني للأرصاد في زيادة دقة التوقعات والإنذارات من الظواهر الجوية الشديدة والأخطار الطبيعية، ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية والمعلومات المناخية.

وأضاف "غلام"، أن برامج التحول الوطني للمركز الوطني للأرصاد، يتكون من عدد من المشاريع الحيوية والتنموية الهامة؛ أبرزها مشاريع تركيب ٧٥ محطة أوتوماتيكية تضاف إلى خدمات الرصد الأتوماتيكي للمركز، وتوسيع نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية من خلال تركيب عدد ٥ محطات رصد بحرية عائمة، و(3) محطات بث لاسلكية، بالإضافة إلى محطات رصد الأمواج والتيارات البحرية وتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس من خلال رفع القدرات المعنية.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:51 AM

"وزير البيئة" يدشن نظامي التنبؤ الآنيّ للأرصاد "بيان" والتوقعات عالية الدقة

لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية

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عبدالله الراجحي - الرياض
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دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأحد بمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة، نظام التنبؤ الآنيّ (بيان) والمطور محليًّا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام التوقعات العددية عالية الدقة للطقس والخدمات البحرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن هذه المشاريع التقنية ستساهم في رفع قدرات المركز الوطني للأرصاد في زيادة دقة التوقعات والإنذارات من الظواهر الجوية الشديدة والأخطار الطبيعية، ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية والمعلومات المناخية.

وأضاف "غلام"، أن برامج التحول الوطني للمركز الوطني للأرصاد، يتكون من عدد من المشاريع الحيوية والتنموية الهامة؛ أبرزها مشاريع تركيب ٧٥ محطة أوتوماتيكية تضاف إلى خدمات الرصد الأتوماتيكي للمركز، وتوسيع نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية من خلال تركيب عدد ٥ محطات رصد بحرية عائمة، و(3) محطات بث لاسلكية، بالإضافة إلى محطات رصد الأمواج والتيارات البحرية وتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس من خلال رفع القدرات المعنية.

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