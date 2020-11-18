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دبلوماسيون أجانب بطهران: متطرفون إيرانيون وضعوا خطة للانتقام من قتل "سليماني"

قالوا: "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"

أكد دبلوماسيون أجانب في طهران، اليوم الثلاثاء، أن "متطرفين إيرانيين وضعوا خطة للانتقام من قتل قاسم سليماني"، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، قال الدبلوماسيون : "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"، وأضافوا: "نخشى من تحرك أميركي أو إيراني خلال الفترة الانتقالية لإدارة دونالد ترمب".

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دبلوماسيون أجانب بطهران: متطرفون إيرانيون وضعوا خطة للانتقام من قتل "سليماني"
سبق

أكد دبلوماسيون أجانب في طهران، اليوم الثلاثاء، أن "متطرفين إيرانيين وضعوا خطة للانتقام من قتل قاسم سليماني"، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، قال الدبلوماسيون : "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"، وأضافوا: "نخشى من تحرك أميركي أو إيراني خلال الفترة الانتقالية لإدارة دونالد ترمب".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
12:21 AM

دبلوماسيون أجانب بطهران: متطرفون إيرانيون وضعوا خطة للانتقام من قتل "سليماني"

قالوا: "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد دبلوماسيون أجانب في طهران، اليوم الثلاثاء، أن "متطرفين إيرانيين وضعوا خطة للانتقام من قتل قاسم سليماني"، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، قال الدبلوماسيون : "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي"، وأضافوا: "نخشى من تحرك أميركي أو إيراني خلال الفترة الانتقالية لإدارة دونالد ترمب".

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