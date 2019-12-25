النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي جدة" يدعم النقل لاستكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني

المجلس ناقش تضرر الأهالي.. وتحسين التقاطعات بحي الأمير فواز

قرر المجلس البلدي بجدة، الرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية بكل الحيثيات التي تساهم في الموافقة على دعم وزارة النقل في استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني؛ لما له من الأثر الاقتصادي والاجتماعي.. جاء ذلك خلال الجلسة "62" التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وبحضور الأعضاء، وشملت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مطالب مواطني مدينة جدة.

وذكر الرئيس أن المجلس قرر تحديد موعد لزيارة أمانة محافظة جدة؛ للاطلاع على استعداد موسم الأمطار للعام الحالي والإمكانيات التي وفّرتها، كما تَقَرّر تكوين لجنة خاصة لبناء خطة للسنتين القادمتين، ووضع التصورات لعمل المجلس للمرحلة القادمة.

وقال "المحمدي": المجلس ناقَشَ تضرر أهالي حي طيبة من المواسير والناقلات والأضرار في الطبقات الأسفلتية والرصف، وكذلك ما قدّمه عضو المجلس شاكر الشهري بشأن تحسين التقاطعات بحي الأمير فواز، وقرر المجلس بالإجماع رفع طلبات المواطنين لأمانة محافظة جدة ومتابعتها.

وأكد رئيس المجلس اتخاذ عدة قرارات عطفًا على ما عرضه نائب رئيس المجلس عايض بن درهم بشأن حي الروابي/5؛ منها قرار مخاطبة أمانة محافظة جدة لاستكمال الخدمات البلدية من السفلتة والإنارة والحدائق والرصف، وكذلك قرار مخاطبة تعليم جدة لفتح مدارس في الحي، وقرار بمخاطبة الشؤون الصحية لفتح مركز صحي الروابي وتشغيله، وزيارة ميدانية لمشروع ربط المجاري، والتزام المقاول بسرعة التنفيذ.

المجلس البلدي بجدة وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة النقل جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدي جدة" يدعم النقل لاستكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني
سبق

قرر المجلس البلدي بجدة، الرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية بكل الحيثيات التي تساهم في الموافقة على دعم وزارة النقل في استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني؛ لما له من الأثر الاقتصادي والاجتماعي.. جاء ذلك خلال الجلسة "62" التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وبحضور الأعضاء، وشملت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مطالب مواطني مدينة جدة.

وذكر الرئيس أن المجلس قرر تحديد موعد لزيارة أمانة محافظة جدة؛ للاطلاع على استعداد موسم الأمطار للعام الحالي والإمكانيات التي وفّرتها، كما تَقَرّر تكوين لجنة خاصة لبناء خطة للسنتين القادمتين، ووضع التصورات لعمل المجلس للمرحلة القادمة.

وقال "المحمدي": المجلس ناقَشَ تضرر أهالي حي طيبة من المواسير والناقلات والأضرار في الطبقات الأسفلتية والرصف، وكذلك ما قدّمه عضو المجلس شاكر الشهري بشأن تحسين التقاطعات بحي الأمير فواز، وقرر المجلس بالإجماع رفع طلبات المواطنين لأمانة محافظة جدة ومتابعتها.

وأكد رئيس المجلس اتخاذ عدة قرارات عطفًا على ما عرضه نائب رئيس المجلس عايض بن درهم بشأن حي الروابي/5؛ منها قرار مخاطبة أمانة محافظة جدة لاستكمال الخدمات البلدية من السفلتة والإنارة والحدائق والرصف، وكذلك قرار مخاطبة تعليم جدة لفتح مدارس في الحي، وقرار بمخاطبة الشؤون الصحية لفتح مركز صحي الروابي وتشغيله، وزيارة ميدانية لمشروع ربط المجاري، والتزام المقاول بسرعة التنفيذ.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:19 PM

"بلدي جدة" يدعم النقل لاستكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني

المجلس ناقش تضرر الأهالي.. وتحسين التقاطعات بحي الأمير فواز

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,208

قرر المجلس البلدي بجدة، الرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية بكل الحيثيات التي تساهم في الموافقة على دعم وزارة النقل في استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني؛ لما له من الأثر الاقتصادي والاجتماعي.. جاء ذلك خلال الجلسة "62" التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وبحضور الأعضاء، وشملت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مطالب مواطني مدينة جدة.

وذكر الرئيس أن المجلس قرر تحديد موعد لزيارة أمانة محافظة جدة؛ للاطلاع على استعداد موسم الأمطار للعام الحالي والإمكانيات التي وفّرتها، كما تَقَرّر تكوين لجنة خاصة لبناء خطة للسنتين القادمتين، ووضع التصورات لعمل المجلس للمرحلة القادمة.

وقال "المحمدي": المجلس ناقَشَ تضرر أهالي حي طيبة من المواسير والناقلات والأضرار في الطبقات الأسفلتية والرصف، وكذلك ما قدّمه عضو المجلس شاكر الشهري بشأن تحسين التقاطعات بحي الأمير فواز، وقرر المجلس بالإجماع رفع طلبات المواطنين لأمانة محافظة جدة ومتابعتها.

وأكد رئيس المجلس اتخاذ عدة قرارات عطفًا على ما عرضه نائب رئيس المجلس عايض بن درهم بشأن حي الروابي/5؛ منها قرار مخاطبة أمانة محافظة جدة لاستكمال الخدمات البلدية من السفلتة والإنارة والحدائق والرصف، وكذلك قرار مخاطبة تعليم جدة لفتح مدارس في الحي، وقرار بمخاطبة الشؤون الصحية لفتح مركز صحي الروابي وتشغيله، وزيارة ميدانية لمشروع ربط المجاري، والتزام المقاول بسرعة التنفيذ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,805
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,475
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,839
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,358

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة