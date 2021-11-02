"مكرمي": حققناً نسباً مرتفعة في إنجاز المشاريع الصحية بجازان

وفق خطط مدروسة أسهمت في رفع وتطوير مستوى الخدمات

حققت المشاريع الصحية بجازان نسباً مرتفعة حيث شهدت قفزات نوعية لتسابق الزمن، وفق خطط مدروسة، ساهمت في رفع وتطوير مستوى ومنظومة الخدمات الصحية، وإدارتها من خلال الكفاءات الطبية الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات، في وقت تحظى بدعم ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحرصهما على رفع مستوى الخدمات الصحية، واكتمال المشاريع، وتوجيه القائمين عليها.

وقال مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية والإمداد الدكتور حسام بن أحمد مكرمي: صحة جازان تواصل بناء وتطوير الخدمات الصحية، وتلبية الاحتياجات من المرافق والخدمات، والتي تعزز التنمية الصحية، وإحداث نقلة نوعية للخدمات الطبية المقدمة، والارتقاء بمنظومة الخدمات التي غطت المحافظات والمراكز والقرى كافة.

وأضاف: أسهم ذلك في تطوير الخدمات الصحية التي تشهدها منطقة جازان والمشاريع النوعية، في تقديم أرقى الخدمات الصحية عبر المراكز الصحية والمستشفيات، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات النوعية، ومؤشرات الأداء، والتي رفعت من جودة الخدمات والبرامج التحسينية وأسهمت في رفع معدل رضا المرضى والمراجعين عن أداء المراكز والمستشفيات، وتحقيق الإنجازات على مستوى وزارة الصحة خلال هذا العام، والتي تؤكد الجهود الحثيثة المبذولة من مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي ومنسوبي صحة جازان كافة.

وأردف "مكرمي": المنطقة تشهد نمواً صحياً ملحوظاً، مشيراً إلى أن إدارته تسارع الخطى في بناء مستقبل واعد وفق رؤى مستقبلية بنّاءة لعهد صحي زاخر يخدم المنطقة وأهلها، وتواكب رؤية المملكة 2030، ومواصلة العمل على الارتقاء بكل الخدمات، وتحسين البيئة الصحية، واعداً ببذل الجهود لرفع مستوى الخدمة الصحية بجازان.

وتابع: مشاريع وزارة الصحة بجازان ارتفعت نِسَب إنجازها، حيث بلغت التكلفة المالية لإنشاء المستشفى التخصصي 972.584 مليون ريال، بنسبة إنجاز بلغت 81%، وبلغت تكلفة إنشاء مستشفى الدرب 207 ملايين ريال، بنسبة إنجاز 88%، وتكلفة مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام بلغت 106 ملايين ريال، بنسبة إنجاز 90%، وبلغت تكلفة تطوير البنية التحتية لمستشفى صامطة 30.078.101 مليون ريال، بنسبة إنجاز 61.00%.

وقال "مكرمي": هناك مشاريع منفذة تشتمل على مشروع تطوير واجهات مستشفى الملك فهد المركزي بقيمة 14 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 75%، وتكلفة مشروع تطوير قسم النساء والولادة بمستشفى صامطة 20.477 مليون ريال، ونسبة الإنجاز 96.00%، وتبلغ تكلفة مشروع تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى صامطة 7.997 ملايين ريال، ونسبة الإنجاز 87 %، والانتهاء من تجهيز مركز طب الأسنان التخصصي بنسبة 100%، بتكلفة تبلغ 7.997.352.30 ريالاً، وكذلك الانتهاء من إطلاق خدمة الإسعاف البحري بنسبة 100%، بتكلفة مالية بلغت 13.600 مليون ريال، والانتهاء من مشروع تطوير المركز الصحي الإقليمي للقيادة والتحكم بنسبة 100%، وتكلفة مالية تبلغ 10.102 ملايين ريال، وتجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم بنسبة 100%، وبلغت قيمته المالية 70.806 مليون ريال، وبلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير قسم تنويم الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر 80 %، بقيمة مالية تبلغ 2.376 مليون ريال، وأخيراً بلغت نسبة إنجاز تطوير أقسام الغسيل الكلوي بضمد، والريث، والعيدابي وفرسان، وصامطة 100% بقيمة مالية تبلغ 17.201 مليون ريال.