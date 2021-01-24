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البحرين تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة والإمارات

أشادت بيقظة وكفاءة قوات التحالف في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة، الهجمات الغادرة التي شنّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أصدرته وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودعمهما في الإجراءات المتخذة كافة؛ للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهدّدة أمن المنطقة واستقرارها.

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البحرين تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة والإمارات
سبق

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة، الهجمات الغادرة التي شنّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أصدرته وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودعمهما في الإجراءات المتخذة كافة؛ للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهدّدة أمن المنطقة واستقرارها.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
09:08 AM

البحرين تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة والإمارات

أشادت بيقظة وكفاءة قوات التحالف في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة، الهجمات الغادرة التي شنّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أصدرته وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودعمهما في الإجراءات المتخذة كافة؛ للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهدّدة أمن المنطقة واستقرارها.

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